تحرير 256 محضرا تموينيا في دمياط

قامت مديرية التموين بدمياط بإشراف على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بتحرير عدد ٢٣٤ محضرا تموينيا متنوع خلال أسبوع منها عدد ٣٨ مخالفه مخابز بلديه لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات .. بالإضافة إلى عدد ١٩٤ محضر يتعلق بالأسواق والمحلات العامه لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بأزيد عن السعر الرسمى والغش التجاري والتدليس للعرض للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ علي مضبوطات ٤٧ كجم لحوم و٢٧ كجم جمبرى لاتصلح للاستهلاك الأدمى والعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص رقم ٩٤٣١ جنح كفر سعد

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات معالى منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاه فى الاسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة حيث قامت المديرية بضخ كمية ٥٠ طن أرز فاخر بسعر ١٥ جنيه بجميع معارض أهلا رمضان المنتشره بجميع مدن المحافظة خلال أسبوع مساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين