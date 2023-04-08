ميناء دمياط يستقبل سفينه يونانية بها 61 ألف طن من الغاز المسال



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .

بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال ( FLEX VIGILANT ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 297 مترا و بعرض 47 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29629 طن تشمل : 416 طن ملح معبأ و 1233 طن اسمنت و 3045 طن رمل و 20524 طن كلينكر و 4402 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35557 طن تشمل : 1100 طن خردة و 899 طن فول و 18000 طن قمح و 2400 طن مولاس و 4245 طن حديد و 1803 طن خشب زان و 9270 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 464 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 207 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2033 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 158270 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123786 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3919 طن قمح متجهين إلى شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5447 شاحنة .