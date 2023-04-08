لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن 90 % من المصريين يشتكون من انتفاخ المعدة.

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الانتفاخ في مصر ظاهرة كبيرة".

وأضاف حسام موافي:" الانتفاخ يعني تواجد غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي ، والجهاز الهضمي مكون من المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون ".

وتابع حسام موافي: "غاز المعدة يزداد بسبب عدة عوامل وهي تناول الطعام بسرعة وبدون مضغ والتدخين والمياه الغازية "، مضيفا:" الهضم يبدأ في الفم ".

واكمل حسام موافي:" لازم نخلي بالنا في العادات المتبعة أثناء تناول الطعام "، مضيفا:" عدد كبير من المصريين لا يمضغ الطعام بشكل جيد وهذا الامر يتسبب في حدوث انتفاخ".