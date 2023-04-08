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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم نخلي بالنا.. أشياء نفعلها علينا الابتعاد عنها لتجنب الإصابة بالانتفاخ

الانتفاخ
الانتفاخ

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بطب قصر العيني، أن 90 % من المصريين يشتكون من انتفاخ المعدة.

 

حسام موافي: يمكن إجراء عملية استئصال الطحال في هذه الحالة المرضية

حسام موافي: نخاع العظم هو المسئول عن مكونات الدم

وقال حسام موافي في برنامجه " ربي زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الانتفاخ في مصر ظاهرة كبيرة".

 

 وأضاف حسام موافي:" الانتفاخ يعني تواجد غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي ، والجهاز الهضمي مكون من المعدة والأمعاء الدقيقة والقولون ".

 

 وتابع حسام موافي: "غاز المعدة يزداد بسبب عدة عوامل وهي تناول الطعام بسرعة وبدون مضغ والتدخين والمياه الغازية "، مضيفا:" الهضم يبدأ في الفم ".

 

واكمل حسام موافي:" لازم نخلي بالنا في العادات  المتبعة أثناء تناول الطعام "، مضيفا:" عدد كبير من المصريين لا يمضغ الطعام بشكل جيد وهذا الامر يتسبب في حدوث انتفاخ".

عادات حسام موافي انتفاخ المعدة انتفاخ اخبار التوك شو

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