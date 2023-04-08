دراسة تحذر من تقنية للذكاء الاصطناعي يمكنها اختراق كلمات المرور بسهولة

مع الجوانب الإيجابية التي تقدمها أدوات وخدمات الذكاء الاصطناعي الجديدة، والتي يمكنها تسهيل أعمال الكثيرين يبدو أن المخاطر ستكون أكبر، حيث أن إحدى التقنيات التي ظهرت مؤخرا تشير بأن الذكاء الاصطناعي سيسبب مشكلات كبيرة.

وبحسب دراسة من شركة Home Security Heroes المتخصصة في الأمن الإلكتروني فإن هناك تقنية تسمى PassGAN تستخدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي يمكنها اختراق كلمات المرور بسهولة، حيث تمكنت التقنية من اختراق 51٪ من كلمات المرور في أقل من دقيقة واحدة مع اختراق 71٪ من كلمات المرور في أقل من يوم.

وفقا للدراسة التي تظهر مدى ما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي في اختراق كلمات المرور، استخدمت الشركة أداة تكسير كلمات المرور الجديدة PassGAN لمعالجة قائمة تضم أكثر من 15 مليونًا من بيانات الاعتماد من مجموعة بيانات Rockyou وكانت النتائج صادمة.

استطاعت التقنية اختراق 51٪ من جميع كلمات المرور الشائعة في أقل من دقيقة واحدة ، و 65٪ في أقل من ساعة ، و 71٪ في أقل من يوم ، و 81٪ في أقل من شهر.

وفي الشهر الماضي ، لفتت شركة مايكروسوفت إلى المخاوف الأمنية التي ستأتي مع التقدم السريع للذكاء الاصطناعي من خلال الإعلان عن مجموعة Security Copilot الجديدة التي ستساعد الباحثين الأمنيين على الحماية من الاستخدام الضار للتكنولوجيا الحديثة.

وفقا لموقع 9to5mac فإن تقنية PassGAN قادرة على "التعرف بشكل مستقل على توزيع كلمات المرور الحقيقية من تسريبات كلمة المرور الفعلية"، لذلك يجب التأكد من التمسك بما لا يقل عن 12 حرفًا أو أكثر باستخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة بالإضافة إلى الأرقام أو الرموز أيضًا مما يخلق التمييز بين كلمات المرور التي يسهل اختراقها وتلك التي يصعب اختراقها.