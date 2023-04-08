نيوكاسل يهزم برينتفورد.. وأستون فيلا يواصل زحفه بالفوز على نوتنجهام في البريميرليج

فاز نيوكاسل يونايتد على مضيفه برينتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

إيفان توني افتتح التسجيل لـ برينتفورد في الدقيقة 45 بهدف من ركلة جزاء.

وسجل ديفيد رايا حارس برينتفورد، هدف التعادل لـ نيوكاسل في الدقيقة 54، بالخطأ في مرماه.

واستطاع السويدي إيزاك تسجيل هدف الانتصار لـ نيوكاسل في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء، مانحًا فريقه النقاط الثلاث.

انتصار نيوكاسل رفع رصيدهم لـ 56 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع.

وفي نفس الجولة، واصل أستون فيلا نتائجه الإيجابية، بالفوز على نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل.

افتتح البوركينابي برتراند تراوري التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 48، قبل أن يؤكد أولي واتكينز انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 95.

انتصار أستون فيلا رفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.