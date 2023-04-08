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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي و وداد

شوقي فتح الله
شوقي فتح الله

انتهت الحلقة ال١٧ من مسلسل جعفر العمدة ؛ على مفاجأة مدوية من شوقي فتح الله.

شهدت نهاية الحلقة حفل زفاف شوقي فتح الله على وداد زوجة سيد ليسبب صدمة للجميع .

وأخبر شوقي أهل الحارة أن الجميع معزوم على حفل زفافه في الحارة.

في الوقت ذاته حاول بلال شامة التواصل مع محمد رمضان ولكنه فشل بسبب سفره للبنان.

 

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. خروج شوقي من السجن ومحمد رمضان يسافر لبنان


شهدت الحلقة ال١٧ من مسلسل جعفر العمدة ؛ العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة خروج شوقي فتح الله من السجن ؛ ليبدأ الصراع بينه وبين محمد رمضان .

في الوقت ذاته سافر محمد رمضان برفقه زوجته عايدة الي لبنان لقضاء شهر العسل .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17 حفل زفاف شوقي

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