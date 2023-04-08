ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالدقهلية

اختتم فرع ثقافة الدقهلية، أمس الجمعة، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي نظمها باستاد المنصورة الرياضي، بفقرات ثقافية وفنية استعراضية متنوعة، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

فعاليات حفل الختام

بدأ حفل الختام بالسلام الجمهوري، أعقبه سهرة رمضانية للشيخ عبد الوهاب أبو العمايم -مدير أوقاف شرق المنصورة- عن فضل ليلة القدر وما لها من ثواب عظيم وأنها أفضل من ألف شهر ويجب أن نقوم بعمل الخيرات والإكثار من الصلاه والقيام، تلاها عرض فني لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بقيادة محمد عبد العظيم قدمت الفرقة باقة من الأغاني منها "عيون القلب، جانا الهوا، ع اللي جرى، رمضان جانا" أداء المجموعة.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة عرائس الحلاتية للفنان محمد قطامش، شارك فيها ريهام عبد الوهاب ووليد السبروت، ثم عرض فني لفرقة مواهب في الإنشاد الديني بقصر ثقافة المنصورة بقيادة المايسترو محمد عبد العظيم قدمت "عليك صلاة الله وسلامه، من راح الحب، صلوا صلاتين، نور البدر".

بجانب عرض لفرقة موهوبي قصر ثقافة المنصورة للمخرج حازم أحمد، مسؤول الفريق عبد الله عبد السلام، قدمت منولوج كلنا صايمين للطفلة تسنيم والطفل عبد الرحمن، استعراض طبعا قادرين نعملها.

واختتمت بأمسية شعرية شارك فيها الشاعر منصور البغدادي بقصائد "برغم العيون الجميلة، كنت بضحك، آخر بنات الحكاية" والشاعر متولي زيادة بقصيدة "كلام على الرف"، والشاعر إبراهيم حسان بقصيدة "قاب قوسين".

تخلل ذلك ورشة رسم على الوجوه للفنان محمد حسني، وألعاب من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية نفذها م. عبدالرحمن فوزي، م. شادي كمال، ومعرض لإنتاج ورشة الصناعة اليدوية “الهاند ميد” للفنانة شيماء دويك، ومعرض كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وفي الختام قام عمرو فرج مدير عام ثقافة الدقهلية، بشكر الجهات التي شاركت في تنفيذ ليالي رمضان الثقافية والفنية، الدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة ستاد المنصورة الرياضي، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، وصندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان بالدقهلية. أعقبها تكريم العديد من الشخصيات المشاركة في تنظيم الليالي الرمضانية، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة وحشد من أبناء وأهالي الدقهلية.

فعاليات ليالي رمضان نظمت بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وشهدت على مدار لياليها زخما ثقافيا وفنيا وإقبالا كبيرا من الجمهور.