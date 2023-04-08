في ذكرى رحيله الأولى.. مجيد طوبيا رائد أدب الحرب والمقاومة

صادف أمس الجمعة الذكرى الذكرى الأولى لرحيل الأديب المصري مجيد إسحق طوبيا، أحد أبرز وأهم كتاب جيل الستينيات والسبعينات، وكاتب الروائع والأعمال التي لاتنسى.

ولد مجيد طوبيا في 25 مارس 1938 بمحافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.



جانب من أعمال مجيد طوبيا الشهيرة

قدم مجيد طوبيا العديد من الإبداعات في عالم الرواية والأدب والسينما، ويعد فيلم «أبناء الصمت» للمخرج محمد راضي، من أبرز إبداعاته التي خرجت للنور على شاشة السينما، بالإضافة إلى فيلم «حكاية من بلدنا»، إخراج حلمي حليم، وفيلم «قفص الحريم»، إخراج حسين كمال، كما قدم العديد من الروايات الناجحة طوال عدة عقود.

رواياته وإنتاج مجيد طوبيا الأدبي

قدم الأديب الراحل العديد من القصص والروايات الرائعة

فوستوك يصل إلى القمر (قصص)، عام 1967، خمس جرائد لم تقرأ (قصص)، عام 1970، الأيام التالية (قصص)، عام 1972، دوائر عدم الامكان (رواية)، 1972، الهؤلاء (رواية)، عام 1973،

غرائب الملوك ودسائس البنوك (دراسة)، عام 1976،الوليف (رواية) عام 1978،

غرفة المصادفة الأرضية (رواية)، عام 1978، مغامرات عجيبة (رواية للأطفال)، عام 1980،

حنان (رواية)، عام 1981،

عذراء الغروب (رواية)، عام 1986، الحادثة التى جرت عام1987، تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الشمال (رواية)، عام 1987، تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الجنوب (رواية)، عام 1992، التاريخ العميق للحمير (مقالات هزلية)، عام 1996، مؤتمرات الحريم وحكايات أخرى، عام 1997، عطر القناديل (عن يحيى حقى وعصره)، عام 1999، بنك الضحك الدولى (مسرحية هزلية)، عام 2001، تغريبة بنى حتحوت (الرواية الكاملة)، القاهرة، عام 2005.



جوائز مجيد طوبيا

حصل مجيد طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.