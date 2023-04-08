عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى رحيله الأولى.. مجيد طوبيا رائد أدب الحرب والمقاومة

الأديب مجيد طوبيا
الأديب مجيد طوبيا

صادف أمس الجمعة الذكرى الذكرى الأولى لرحيل  الأديب المصري مجيد إسحق طوبيا، أحد أبرز وأهم كتاب جيل الستينيات والسبعينات، وكاتب الروائع والأعمال التي لاتنسى.

ولد مجيد طوبيا   في 25 مارس 1938 بمحافظة المنيا، وحصل على درجة البكالوريوس في الرياضة والتربية من كلية المعلمين في القاهرة عام 1960، ودبلوم معهد السيناريو عام 1970، ودبلوم الدراسات العليا بالإخراج السينمائي من معهد السينما بالقاهرة عام 1972.


جانب من أعمال مجيد طوبيا  الشهيرة

قدم  مجيد طوبيا العديد من الإبداعات في عالم الرواية والأدب والسينما،  ويعد فيلم  «أبناء الصمت» للمخرج محمد راضي، من أبرز إبداعاته التي خرجت للنور على شاشة السينما، بالإضافة إلى فيلم «حكاية من بلدنا»، إخراج حلمي حليم،  وفيلم «قفص الحريم»، إخراج حسين كمال، كما قدم العديد من الروايات الناجحة طوال عدة عقود.

 

جابرييلا ميسترال .. أهم الشخصيات الأدبية في تشيلي والدول الناطقة بالإسبانية

الشعر والموسيقى والتنورة تزين ليالي سوهاج الثقافية في شهر رمضان

ملحمة شعرية.. تعرف على أسباب غناء السيرة الهلالية وتميز الشاعر علي جرمون

وسيم السيسي يحذر من إغضاب الكائنات الفضائية ويحدد موعد إعلان ظهورهم الرسمي

يوم المخطوط العربي.. احتفال سنوي يقام في الرابع من أبريل

في ذكرى رحيله.. تعرف على أبرز عبارات كتبها أحمد خالد توفيق

ذكرى رحيل العراب| محطات مثيرة في رحلة أحمد خالد توفيق

شعبان يوسف : أدب الحرب سجل وقائع عامة بإلهام في حرب أكتوبر

نجيب محفوظ|أسرار يكشفها سلماوي.. لماذا حاول مبارك ترشيح كاتب آخر لنوبل؟

كنوز الفراعنة.. هل ترك أجدادنا ذهبًا داخل هرم خوفو؟

رواياته وإنتاج مجيد طوبيا  الأدبي

قدم الأديب الراحل العديد من القصص والروايات الرائعة

فوستوك يصل إلى القمر (قصص)، عام 1967، خمس جرائد لم تقرأ (قصص)، عام 1970، الأيام التالية (قصص)، عام 1972، دوائر عدم الامكان (رواية)، 1972، الهؤلاء (رواية)، عام 1973،
غرائب الملوك ودسائس البنوك (دراسة)، عام 1976،الوليف (رواية) عام 1978،
غرفة المصادفة الأرضية (رواية)، عام 1978، مغامرات عجيبة (رواية للأطفال)، عام 1980،
حنان (رواية)، عام 1981،
عذراء الغروب (رواية)، عام 1986، الحادثة التى جرت  عام1987، تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الشمال (رواية)، عام 1987، تغريبة بنى حتحوت إلى بلاد الجنوب (رواية)، عام 1992، التاريخ العميق للحمير (مقالات هزلية)، عام 1996، مؤتمرات الحريم وحكايات أخرى، عام 1997، عطر القناديل (عن يحيى حقى وعصره)، عام 1999، بنك الضحك الدولى (مسرحية هزلية)، عام 2001، تغريبة بنى حتحوت (الرواية الكاملة)، القاهرة، عام 2005.


جوائز مجيد طوبيا 

حصل مجيد طوبيا على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1979، وجائزة الدولة التشجيعية في الآداب من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في نفس العام، بالإضافة لجائزة الدولة التقديرية للآداب عام 2014.

مجيد إسحق طوبيا أبناء الصمت خمس جرائد لم تقرأ عذراء الغروب تغريبة بني حتحوت وسام العلوم والفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار رعدية تضرب البلاد.. تحذير عاجل من الأرصاد: الجو هيقلب فجأة

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

التصنيف العالمي للأندية.. الأهلي يتراجع 51 مركزا.. وترتيب صادم للزمالك.. تفاصيل

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

متشرد ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الأحد ليلًا | تحذير طارئ من الأرصاد برسالة تنبيه مهمة للجميع

ترشيحاتنا

بمشاركة 14 رساما.. تتر مسلسل الصفارة تجربة جديدة في عالم الدراما |تفاصيل

محمود ياسين: كل شخص من أبطال الكتيبة101 يستاهل يبقى عمل فني مستقل

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

صومت يوم وكلت محشى وقطايف..سفير كوريا الجنوبية يتحدث عن الإفطار فى المطرية

أمريكا .. تحرك عاجل من وزارة العدل بشأن الوثائق المسرية

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف مع كاميرا 200 ميجابيكسل وتخزين 1 تيرابايت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

بعيط زي بسمة وهبة.. ياسمين الخطيب تكشف عن علاقتها بطليقها وأبنائها

أجمل الصور وكواليس حضور سفير كوريا في أكبر مائدة إفطار بالمطرية| خاص

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ