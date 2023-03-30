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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

كنوز الفراعنة.. هل ترك أجدادنا ذهبًا داخل هرم خوفو؟

صدى البلد

أعلن علماء الآثار مؤخرًا في مصر عن كشف أثري فريد داخل هرم خوفو، وصف من جانب البعض بأنه أعظم اكتشاف أثري خلال القرن الحالي.

 

عالم الآثار المصرية الشهير الدكتور زاهي حواس، تحدث عن الأسرة الرابعة والتي ينتمي إليها الملك خوفو، إذ ذكر أن هذه الأسرة تحديدًا قامت ببناء تسعة أهرامات لتسعة من الملوك، وأهم المهندسين الذين بنوا هذه الأهرامات نز "نفر مات" مهندس الملك "سنفرو" والد الملك "خوفو"، وكشف العمل بالأشعة في هرم "ميدوم" الذي بناه نفر مات عن حجرات فوق كل دور من أدوار الهرم، متابعًا أن "حم ايونو" الذي بنى هرم خوفو، والذي يعد الهرم الوحيد في الأهرامات المصرية الذي به ثلاثة مستويات، حيث تقع الحجرة الأولى التي لم يكتمل بناؤها في الأسفل، والحجرة الثانية تقع على ارتفاع 21 مترًا فوق سطح الأرض فيما تقع الحجرة الثالثة التي تحوي تابوت الملك على ارتفاع 43 متر.

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البحث عن كنز الملك خوفو 

 

وأضاف زاهي حواس خلال حديث له في إحدى البرامج التلفزيونية أن كل العالم يبحث عما يوجد داخل هرم خوفو، وكانت أول محاولة لذلك من خلاله عن طريق إرسال "ريبوت" داخل الهرم في الفتحة الثانية الشمالية من الحجرة الثانية، وتقدم داخلها مسافة تقدر بحوالي 20 مترًا، فيما تم إرسال ريبوت آخر إلى الفتحة الجنوبية وتقدم ما يقرب من 60 متر، ليتوقف أمام باب به مقبضان من النحاس مما أثار دهشة العالم، مشيرًا إلى اختياره من ضمن كبار المستكشفين من قبل «ناشونال جيوجرافيك» ضمن 9 من المستكشفين، وطالب حواس خلال حفل ضخم بإحضار ريبوت يحتوي جهازا للحفر؛ ليكتشف ما خلف هذا الباب، وبالفعل تم إحضاره وإدخاله إلى الفتحة الجنوبية، حيث تم حفر ما يقارب السنتيمتر ليتم اكتشاف باب آخر على بعد 21 مترا، يظهر من شكله انه يخبئ شيئا ما، ثم توجه الريبوت الى الفتحة الشمالية، وتم تحريكه حوالي 7 أمتار لتفادي "البهو العظيم"، وتقدم نحو 60 مترًا ليتوقف أمام بابا ثالثا به مقبضان من النحاس.

وتابع حواس الذي يترأس اللجنة العلمية المشرفة على هذه البعثة المكونة من أعضاء من اليابان وفرنسا والدكتور هاني هلال من جامعة القاهرة، أن الوزارة كلفته بقرار وزاري بقيادة اللجنة العلمية المفوضة بالتأكد من صحة هذه المعلومات المهمة، وقد أصدر عالم المصريات زاهي حواس والبروفيسور الأمريكي مارك لينر جيزة أندي بيراميدز، والذي يعد أهم كتاب عن هرم خوفو، مشيرًا إلى أن كتابته استغرقت 20 عاما ويحوي كل المعلومات عن الهرم الأكبر، مع تمنيه بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية.

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الكشف الأهم

 

وكشف عالم المصريات عن وجود سقف جملوني فوق حجرة الدفن الثالثة، لتحمل الضغط فوق الحجره، كما تم الكشف عن ممر يقع خلف المدخل الأصلي للهرم من الناحيه الشمالية ذي الشكل الجمالوني، موضحًا أن الحجرة الأصلية للملك خوفو لم يعثر عليها حتى الآن، فيما تقترب البعثة من إعلان نتائج طيبة عن الكشف الآثري الأهم في القرن الحادي والعشرين.

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