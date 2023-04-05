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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يعتقد أن بإمكانهم مساعدتنا على السفر بسرعة الصوت..

وسيم السيسي يحذر من إغضاب الكائنات الفضائية ويحدد موعد إعلان ظهورهم الرسمي

صدى البلد

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، على ظهور الكائنات الفضائية في سماء الولايات المتحدة، معتقدًا  أنه حال انتشار الكائنات الفضائية بمحيط الكرة الأرضية؛ سيتعانون مع البشر إلى حد كبير في حل مشكلات كبيرة كالمجاعات والحروب، نظرًا لتقدمهم العلمي.  

 

وأضاف «وسيم السيسي»، خلال إحدى لقاءاته الإعلامية، أن الكائنات الفضائية من الممكن أن توفر الغذاء، عن طريق إنتاج المواد الغذائية عبر خلال الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هناك أبحاث يعمل عليها بعض العلماء في إحدى جامعات المملكة المتحدة؛ لإنتاج المواد الغذائية من خلال الطاقة الشمسية، بطريقة تشبة طريقة إنتاج النباتات للمواد الغذائية عند تعرضها لأشعة الشمس، كما أن الكائنات الفضائية من الممكن أن تقدم الحل لعلاج مرض السرطان.

 

وأشار وسيم السيسي، إلى أنه لديه قناعة أن الكائنات الفضائية متقدمين علميًا عن البشر، وهذا وفقًا لتأكيد المكتب العلمي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسه «ألبرت آينشتاين» و«أوبن هايمر»، متابعا أن الرئيس الأمريكي حينها طلب رأيهم في الأطباق الطائرة،  وقالوا له: "نرجو عدم التعرض لهذه الكائنات لأن كل ما لدينا من قنابل ذرية أو هيدروجينية لعب أطفال بالنسبة لما تملكه هذه الكائنات".

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غضب الكائنات الفضائية

 

وتابع عالم المصريات، أن الكائنات الفضائية ليسوا أشرارًا، بدليل أنهم لم يقوموا بأي عمل مؤذي تجاه البشر، وأول من تعرض لهم كان كابتن "مينتل" عندما حاول ملاحقة أحد الأطباق، فوجدوا طائرته به ثقوب من أولها لأخرها، مضيفا أن "أرنولد كينيث" الذي كان بصدد البحث عن إحدى الطائرات المفقودة في عام 1947، وعند رجوعه قال إنه رأى تسعة طائرات بدون أجنحة، ومن هنا تم إطلاق لفظ أطباق طائرة على تلك الأجسام الغريبة.

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السفر بسرعة الضوء

 

وذكر وسيم السيسي، أن الكائنات الفضائية سيحلون الكثير من مشكلات البشر، ومن بينها: "حل مشكلة السفر والمسافات"، من خلال  السفر بالمركبات الفضائية خارج نطاق الغلاف الجوي، ووفقًا لرؤية بعض العلماء فإن ذلك يتم عن طريق " تحويل المادة إلى طاقة.. لتنقل بسرعة الضوء إلى المكان المراد الذهاب إليه"، منوهًا إلى أن الولايات المتحدة ستعلن عن وجود الكائنات الفضائية بالتدريج؛ لكي يصبح العالم قادرًا على تقبل الأمر.

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