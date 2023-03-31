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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجيب محفوظ|أسرار يكشفها سلماوي.. لماذا حاول مبارك ترشيح كاتب آخر لنوبل؟

صدى البلد

خلال لقاء تلفزيوني منذ سنوات ذكر الكاتب والروائي، محمد سلماوي، أن حصول نجيب محفوظ على جائزه نوبل في الأدب كان مفاجأة، كونه أول أديب عربي يحصل على الجائزه في تاريخها، في الوقت الذي لم يكن لدى الجماهير أي تطلع لحصول كاتب عربي عليها.

 

وأضاف "سلماوي" في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن الحديث المتداول بين الناس في العام 1988، كان عن اقتراب حصول كاتب عربي على هذة الجائزة، لكن من هو؟

 

ترشيح نجيب محفوظ 

 

وتابع يوسف إدريس كان مرشحًا للحصول على جائزة نوبل في الأدب إلى جانب نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن النظام المصري في تلك الفترة كان يحبذ حصول أحد الأدباء المصريين على الجائزة قبل العام 88 الذي حصل فيه  محفوظ علي نوبل.

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مفاجأة غير متوقعة 

 

وصرح محمد سلماوي أنه عند دعوة ملك السويد إلى زيارة مصر، كان من بين الأشخاص الذين دعوا إلى مأدبة العشاء التي أعدها الرئيس مبارك لملك السويد، أحد الكتاب المصريين الكبار، وقد كان مقرباً من مبارك ونظامه، حيث قام الكاتب وقابل الملك وأهداه مجموعة من كتبه، ثم وجهت الإدارة المصرية سفارة مصر في "ستوكهولم" للسعي والتدخل لدى لجنة نوبل لحصول ذلك الأديب المصري على جائزة نوبل.   

نجيب محفوظ سلماوي جائزة نوبل مبارك يوسف ادريس ستوكهولم

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