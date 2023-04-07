الشعر والموسيقى والتنورة تزين ليالي سوهاج الثقافية في شهر رمضان

شهد فرع ثقافة سوهاج، أمس الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج ليالي رمضان بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

واصل قصر ثقافة سوهاج فعاليات الحديقة الثقافية بمحاضرة بعنوان "أضرار المخدرات" تحدث بها حارص عبد الجابر -معلم أول بالتربية والتعليم- عن أضرار المخدرات وتأثيرها من حيث الأضرار الصحية والمادية ومحاربة الدولة لتهريبها، بجانب أمسية شعرية للشعراء فتحي الصومعي، عبد الرحمن الشريف، وقدمت فقرة تنورة للفنان رامي رأفت، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرقة الموسيقى العربية وتغنت بمجموعة من الأغنيات منها: «هاتوا الفوانيس يا ولاد، مرحب شهر الصوم، اللي تعبنا سنين في هواه، عرباوي»، تدريب خالد حبشي.

كما اختتم قصر ثقافة طهطا ورشة الفنون التشكيلية والتي استمرت خمسة أيام تدريب نبيل شحاته، ياسمين السعودي.

أمسيات شعرية

وشهد برنامج الفرع عددا من الأمسيات الشعرية منها بمركز شباب الري للشعراء جميل عبدالرحمن، والدكتور محمود فراج، واختتمت الاحتفالية بعرض لفرفة الإنشاد الديني للشيخ علي العزازي، وأمسية شعرية ببيت ثقافة جهينة للشعراء محمد محمد قبيصي، أحمد محمد السيد هريدي، كما قدمت ثقافة طما أمسية شعرية شارك بها الشاعر علي عبد الرحمن السيد، محمد حسانين عبد الرحيم، وفقرة ابتهالات فردية للمبتهل السيد محمد السيد.