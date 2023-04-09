عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسعف النخيل والورود| الكنائس الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بـ أحد الشعانين.. صور

الأقباط يستعدون للاحتفال
الأقباط يستعدون للاحتفال بـ"أحد السعف"

استعدت جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وبلاد المجهر، للاحتفال بـ"أحد الشعانين"، وهو من أهم الأعياد السيادية الكبرى في الكنيسة، وهو الأحد الذي يسبق عيد القيامة المجيد.

وتزينت الكنائس بسعف النخيل والورود، وهو من أهم مظاهر الاحتفال بهذا اليوم، حيث يتمثل الأقباط بهؤلاء الذين استقبلوا السيد المسيح راكبا على جحش ابن اتان، إلى مدينة أورشليم، وهى إشارة إلى تملكه على قلوبهم. 

وانتشر في محيط الكنائس باعة السعف والورود بأشكاله المميزة والمبهجة، حيث يقبل الأطفال على شرائه واستخدامه في صناعة الصلبان، والأساور والتيجان المميزة، إلى جانب سنابل القمح التى ترمز للخير والنقاء.

وشهدت الكنائس تكثيف التواجد الأمني في محيطها، حيث تم منع تواجد السيارات او مرورها في الشوارع المحيطة بالكنائس، إلى جانب وضع البوابات الخاص بكشف المعادن في مداخل الكنائس، حيث يتواجد أفراد الكشافة والنظام لمساعدة الحضور في التواجد داخل الكنيسة.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد الشعانين، صباح اليوم الأحد من دير القديس العظيم الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة والكهنة والرهبان وعدد من أبناء الكنيسة. 

ويتم نقل الصلوات عبر القنوات القبطية الرسمية التابعة للكنيسة "سي تي في وأغابي ومي سات" إلى جانب الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قال قداسة البابا تواضروس الثاني إن مسكة الزعف تعلمنا أنك لا تأتي إلى مسيحك ويدك فارغة، ولابد ليدك أن تكون قد فعلت شئ، والمقصود بها هو عمل الرحمة.

وأضاف قداسة البابا تواضروس الثاني - في رسالة له للأقباط بمناسبة أحد الشعانين - وأنت تمسك هذه الورقة الصغيرة، تقول يا ليتني أكون مثل هذه الزعفة، وأكون كالنخلة، وحياتك تمتد نحو السماء ويدك تصنع الرحمة، ومثل النخلة كما قال المزمور "الصديق كالنخلة يزهو"، وأن تكون لك قامة روحية عالية وأعمال الرحمة تجعل رأسك في السماء وكل حياتك في السماء.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، بتذكار معجزة إقامة لعازر من الموت من خلال السيد المسيح، وهى من أعظم وأهم المعجزات التى ازعجت رؤساء كهنة اليهود والفريسين، ومن بعدها اتفقوا معا على ضرورة التخلص منه، لذلك تعتبر الكنيسة أن "سبت لعازر" بداية أسبوع الآلام. 

السعف 1
السعف 1
السعف 2
السعف 2
السعف 3
السعف 3
السعف 4
السعف 4
السعف 5
السعف 5
السعف 6
السعف 6
السعف 7
السعف 7
أحد الشعانين مصر الكنائس القبطية عيد القيامه المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

9 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

بيراميدز يتلقى صدمة جديدة قبل نهائي كأس مصر أمام الأهلي

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. مفاجأة صادمة بزواج شوقي ووداد

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

ترشيحاتنا

إسرائيل تعلن عن شن ضربات جوية جديدة في سوريا

في ذكرى وفاة فؤاد خليل.. «كذبة شادية» سبب دخوله عالم الفن

بسعف النخيل والورود| الكنائس الأرثوذكسية تستعد للاحتفال بـ أحد الشعانين.. صور

أعلي سعر دولار في البنوك اليوم 9-4-2023

الفرق بين قيام الليل والتهجد.. وهذا آخر موعد لأداء الأول

حياة كريمة تتبرع بمبلغ مالي لصيدلية تمنح الدواء مجانا لغير القادرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

شاهد.. صاحب أضخم يد في العالم

كارثة معمارية في بريطانيا.. شاهد أبشع مبنى في العالم

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ