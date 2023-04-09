محافظ دمياط تفتتح مول الغرفة التجارية للأثاث بالقاهرة الجديدة

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مول الغرفة التجارية للأثاث، Furniture Point Mall ، وذلك بحضور النائب ضياء بصل والنائبة إيفلين متى عضوا مجلس النواب والنائب وليد التمامى والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ ومحمد فايد نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط ...

وخلال الافتتاح،، تفقدت المحافظ المول الذى جاء على مساحة ٢٠ ألف متر بعدد ٣ طوابق وبإجمالى ١٢٦ صالة عرض، ويشارك به عدد كبير من صناع الأثاث بمحافظة دمياط، حيث حرصت منال عوض على التواصل مع العارضين ، وتفقد المجموعة المتنوعة من الاثاث الكلاسيك والمودرن بصالات العرض والتى أُعلن عن إتاحة تخفيضات بنسبة ٢٥% عليها خلال الأسبوع الأول من افتتاح المول..

وثمنت محافظ دمياط الجهود المبذولة من خلال الغرفة التجارية والأجهزة المختلفة لتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للنهوض بقطاع الأثاث والتى تُعد من أهم القطاعات الصناعية بمحافظة دمياط ،وتشتهر بها منذ عقود طويلة، لافتة إلى أن تلك المبادرات تأتى فى إطار خطة الدولة ورؤيتها نحو تطوير تلك الصناعة وإتاحة أسواق جديدة للمنتج الدمياطي على بالأسواق المحلية والعالمية، كما أكدت حرص المحافظة على تقديم الدعم اللازم لإطلاق المزيد من المبادرات لتحقيق محاور تلك الخطة.