ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

نشرت الفنانة ملك قورة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ظهرت خلالها بإطلالة رمضانية.



ملك قوره

وظهرت ملك قورة، بقفطان مغربي باللون الموف الغامق معالدهبى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة، ووضعت المكياج الخفيف والهادئ.

ملك قورة





يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة،كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمدوهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى .