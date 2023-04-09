يوسف زيدان ومنال محيي الدين.. فعاليات متنوعة في مراكز الإبداع الليلة

ينظم صن التنمية الثقافية في التاسعة مساء اليوم الأحد، عددا من الفعاليات بمراكز الإبداع والفروع المختلفة التابعة له.



تحت عنوان "التصوف تجربة جمالية "يستضيف بيت الشعر العربى – ببيت الست وسيلة - الكاتب والروائي د.يوسف زيدان وحديث حول التصوف كتجربة جمالية ونوعية أفادت الفنون - وبخاصة الشعر، مستعرضا العلاقة الجمالية بين التصوف والفنون والآداب عبر مجموعة من الأعمال الشعرية والسردية والموسيقية والتشكيلية، بمصاحبة فقرات غنائية لكبار شعراء الصوفية مثل : الحلاج وبن عربي وعمر بن الفارض وغيرهم أداء المطرب الشاب زياد أشرف أحد الأصوات الذهبية التي قدمها الصندوق مؤخرًا، يدير اللقاء الشاعر/ سامح محجوب المشرف على بيت الشعر.



وبمركز إبداع قبة الغوري تقدم عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين وفرقتها، مجموعة مختارة من المؤلفات الموسيقية العالمية والعربية منها "كلمة حلوة وكلمتين"، "نسم علينا الهوى"، "رقصة عزيزة"، "يمامة بيضا"، "ليه لا" إلى جانب مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، ليلى مراد، وغيرهم من الملحنين الكبار.



أما بيت السحيمى فيقدم عرضا جديدا من عروض "فرقة النيل للآلات الشعبية" - شعبة الإنشاد الديني- " التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، حفل فني لفريق كورال طلعت حرب بقيادة دعاء عطية، يقدم الكورال باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل منها: "حق بلادك"، "وحياة قلبي وأفراحه"، "بالأحضان"، "حبيت بلدي"، "يا حمام البر"، "فيها حاجة حلوة".

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