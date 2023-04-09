عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

يوسف زيدان ومنال محيي الدين.. فعاليات متنوعة في مراكز الإبداع الليلة

صدى البلد

ينظم صن التنمية الثقافية في التاسعة مساء اليوم الأحد، عددا من الفعاليات بمراكز الإبداع والفروع المختلفة التابعة له.
 

تحت عنوان "التصوف تجربة جمالية "يستضيف بيت الشعر العربى –  ببيت الست وسيلة -  الكاتب والروائي د.يوسف زيدان وحديث حول التصوف كتجربة جمالية ونوعية أفادت الفنون - وبخاصة الشعر، مستعرضا العلاقة الجمالية بين التصوف والفنون والآداب عبر مجموعة من الأعمال الشعرية والسردية والموسيقية والتشكيلية، بمصاحبة فقرات غنائية لكبار شعراء الصوفية مثل : الحلاج  وبن عربي وعمر بن الفارض وغيرهم أداء المطرب الشاب زياد أشرف أحد الأصوات الذهبية التي قدمها الصندوق مؤخرًا، يدير اللقاء الشاعر/ سامح محجوب المشرف على بيت الشعر.
 

txt

بحضور جماهيري كبير.. سهرة رمضانية بقصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية

txt

مواويل الفلكلور على المسرح المكشوف وتراث إندونيسيا على الصغير بالأوبرا .. الاثنين

وبمركز إبداع قبة الغوري تقدم عازفة الهارب الفنانة منال محيي الدين وفرقتها، مجموعة مختارة من المؤلفات الموسيقية العالمية والعربية منها "كلمة حلوة وكلمتين"، "نسم علينا الهوى"، "رقصة عزيزة"، "يمامة بيضا"، "ليه لا" إلى جانب مجموعة من أشهر أعمال بليغ حمدي، ليلى مراد، وغيرهم من الملحنين الكبار.
 

أما بيت السحيمى فيقدم عرضا جديدا من عروض "فرقة النيل للآلات الشعبية" - شعبة الإنشاد الديني- " التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة .

ويقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، حفل فني لفريق كورال طلعت حرب بقيادة دعاء عطية، يقدم الكورال باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل منها: "حق بلادك"، "وحياة قلبي وأفراحه"، "بالأحضان"، "حبيت بلدي"، "يا حمام البر"، "فيها حاجة حلوة".

44E90FD4-CF1F-40CE-AA31-30BEFD88AAB0
44E90FD4-CF1F-40CE-AA31-30BEFD88AAB0
D189D463-720D-480A-B752-94B1DC3FE330
D189D463-720D-480A-B752-94B1DC3FE330
0210FA13-F55C-4C51-9C25-873E7972C686
0210FA13-F55C-4C51-9C25-873E7972C686
التنمية الثقافية فعاليات متنوعة قصور الثقافة طلعت حرب بيت السحيمى يوسف زيدان بيت الشعر مركز طلعت حرب الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد.. داوم عليها تحفظك انت وأسرتك

بعد زواج وداد وشوقي في جعفر العمدة .. اِعرف شروط الخلع بالقانون

8 كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها والصعود بها لله.. لا تفوتها في صلاتك

مش للدرجة دي .. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة بسبب زيزو

معركة قضائية لـ مرتضى منصور أمام مجلس الدولة.. تفاصيل

الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها .. أسعار الدواجن الآن

الغندور يعلن آخر موعد لدفع كهربا الغرامة المستحقة لنادي الزمالك

مفاجأة.. كولر طلب تأجيل تجديد عقد ثلاثي الأهلي

موضوعات متعلقة

بحضور جماهيري كبير.. سهرة رمضانية بقصر ثقافة كفر شكر بالقليوبية

مواويل الفلكلور على المسرح المكشوف وتراث إندونيسيا على الصغير بالأوبرا .. الاثنين

كابوس الفنانين.. الروبوتات تغزو الحدث الفني الأسترالي NGV Triennial 2023

ذكرى مذبحة بحر البقر.. والدة أربعة شهداء: لم أبك وقلت يواجهون الآن وجه كريم

الإيسيسكو تفوز بالجائزة الكبرى للتراث بالمملكة المغربية

أول سيدة ترأس إذاعة الشرق الأوسط.. ما لا تعرفه عن ملكة الكلام آمال فهمي

الليلة.. لبنان وفلسطين في حفلات رمضان بالأوبرا

مؤلف كتاب سيرة أحمد خالد توفيق: حياته ملهمة وتستحق الكتابة عنها| حوار

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة والمجمعات الاستهلاكية

أخبار التعليم: كل ما تريد معرفته حول جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023.. وظائف شاغرة في أكاديمية البحث العلمي

أخبار الرياضة: موعد دفع كهربا للغرامة.. سبب عدم إقامة نهائي كأس مصر بحكام أجانب.. وبنود عقد أوسوريو مدرب الزمالك الجديد

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 9-4-2023

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستوري أمام الشيوخ.. اليوم

هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل.. مجدي عاشور يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني أعلن إسلامه ينشر أول محاولة له لقراءة الفاتحة| شاهد

بشكل جديد .. طريقة عمل كنافة أساور وكونو

آثار جانبية خطيرة.. هيئة الدواء تحذر بعض المرضى من تناول العرق سوس

اكتشفه بريطاني بالصدفة.. تغير مذاق الطعام علامة على الإصابة بمرض خطير

فيديو

لقطات مؤثرة من داخل الحرم.. معتمرون يحملون أمهاتهم ويكملون الطواف «فيديوجراف»

تصريحات مصطفى خاطر في سبوت لايت .. لازم أكون زي الزعيم |فيديوجراف

شاهد.. حيوان بري يدخل مستشفى ويقوم بتصرف صادم

الصدمة تظهر على بناتها .. بدء عزاء شيرين الطحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

اﻟﻤﺰﻳﺪ