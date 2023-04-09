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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد تربية نوعية عين شمس يشارك في حفل الإفطار السنوي للكلية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شارك أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، ولاء أنيس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مصطفى قدري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى حفل الإفطار السنوى للكلية والذي نظمه اتحاد طلاب الكلية.

 

كما شارك في الإفطار الذي أقيم بالكلية لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ورؤساء الأقسام والطلاب من جميع أقسام الكلية.

 

وقد تضمنت الحفل بعض الفقرات الفنية منها فقرة غنائية وفقرة التنورة.

 

وقد أشاد أسامة السيد عميد الكلية، بتنظيم أتحاد الطلاب للحفل، بمشاركة قسم الأقتصاد المنزلي الذي يرسي دعائم المحبة والمودة بين طلاب الكلية، مؤكدًا دعم الكلية لأنشطة اتحاد الطلاب في كافة المجالات، مقدماً التهنئة لكافة للطلاب بشهر رمضان المبارك.

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس كلية التربية النوعية Jobs Education

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