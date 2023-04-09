القوة الضاربة .. تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول اليوم

يدخل ليفربول في مواجهة قوية أمام نظيره أرسنال اليوم في قمة الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي الممتاز، .
واستقر أرتيتا المدير الفني لأرسنال على تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول اليوم والذي من المتوقع أن يتكون من :
حراسة المرمى: أرون رامسديل.
خط الدفاع: بن وايت - روب هولدنج - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.
خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.
خط الهجوم: جابريل جيسوس - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.
ويتواجد ليفربول في المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة،ويحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة .