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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القوة الضاربة .. تشكيل أرسنال المتوقع لمواجهة ليفربول اليوم

ارسنال
ارسنال

يدخل ليفربول في مواجهة قوية أمام  نظيره أرسنال اليوم في قمة الجولة الـ30 للدوري الإنجليزي الممتاز، .

واستقر أرتيتا المدير الفني لأرسنال على تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول اليوم والذي من المتوقع أن يتكون من : 

حراسة المرمى: أرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت - روب هولدنج - جابرييل - أوليكساندر زينشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد - توماس بارتي - جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: جابريل جيسوس - لياندرو تروسارد - جابرييل مارتينيلي.

ويتواجد ليفربول في المركز السابع في ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 43 نقطة،ويحتل أرسنال المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 72 نقطة .

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