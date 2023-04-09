انتهاء تصوير الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي»

نشر الفنان عبد الرحمن حسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن انتهاء تصوير مسلسل “الكبير أوى 7”.

وقال عبد الرحمن حسن، في تعليقه : “فركش الكبير أوي ٧.. شكرا أستاذ أحمد الجندي أن حضرتك خليتني جزء من عمل عظيم زي ده بجد من أسعد الحاجات اللي حصلت ف حياتي و شكرا لحضرتك إنسانيا قبل فنيا .. شكرا أستاذ خيري علي كل حاجة بتعملها معايا و جدعنتك اللي متتوصفش .. و بجد من أجمل و أعظم الحاجات اللي حصلت لي ف حياتي اني اتعرفت و اشتغلت مع أستاذ بجد وانسان حقيقي زي مكي بكل الجمال والتواضع والمساعدة اللي كلنا بنشوفها منه .. شكرا لكل زمايلي الممثلين علي الروح الحلوة و حبكم.. بجد شكرا جدا من كل قلبي لكل حد كان ف العمل ده كنت بشوف دائما حب وجمال من كل الناس”.

قصة مسلسل الكبير أوي 7

مسلسل اجتماعي كوميدي تدور قصته في احدى القرى الصعيدية حول عمدة قرية «المزاريطة»، الذي تزوّج من امرأة أمريكية وأنجب منها ثلاثة توأم، أحدهما تربى في الصعيد، والآخر في أمريكا، والآخر في القاهرة وتحدث مواقف كوميدية ومفارقات بين الإخوة الثلاثة عندما يلتقيان ويتنافسان على العمدية خلفا لوالدهم ويجسد مكي الأدوار الأربعة الأب والإخوة الثلاثة الكبير وجوني وحزلقوم.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

يشارك في بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين وهم: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وسليمان عيد وغيرهم، المسلسل تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.

شائعات مشاركة دنيا سمير غانم في الكبير أوي 7

انتشرت شائعات حول مشاركة دنيا سمير غانم في الجزء السابع لكنها نفت وكتبت عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام قائلة: أنا مش مشاركة في أي عمل في رمضان غير مسلسل جت سليمة اللي هيتعرض في النص التاني من رمضان بإذن الله، وأتمنى أنه يعجبكم إن شاء الله.

أغنية ولعانة

وترويجا للعمل طرح الفنان أحمد مكي الأغنية الرسمية الخاصة بمسلسل “الكبير أوي” الجزء السابع، وتحمل أسم ولعانة وحققت انتشارا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت التريند والمنصات الغنائية.

سعيد صالح في الكبير أوي 7

ظهرت صورة الفنان سعيد صالح، في أغنية “ولعانة” من مسلسل “الكبير اوي”، كما تضمنت كلمات الأغنية اسمه، وعلقت هند، ابنته من خلال حسابها الرسمي على “الفيسبوك” وكتبت: “قفشة من قفشات سعيد صالح عندى أقوى من ١٠٠ فيلم لچيم كارى يا دين النبى ايه الحلاوة دى .. و الله فرحتى ماتتوصفش”.

برومو مسلسل الكبير أوي 7

حقق البرومو الدعائي الأول للموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي”، نجاحا كبيرا وشهد ظهور عدد من المفاجئات المنتظرة في العمل حيث من المتوقع أن يحظى بنسب مشاهدة عالية بعد نجاحه العام الماضي.

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى

الكبير اوى