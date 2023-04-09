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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم لطلاب زراعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور  أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إننا انتهينا من إجراء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنها انتهت في هدوء تام دون أي معوقات أو رصد إي حالة غش .

 

موعد إعلان نتائج امتحانات الميدتيرم لطلاب زراعة عين شمس 


وأضاف الدكتور أحمد جلال ،  أن نتائج امتحانات الميدتيرم سوف تظهر للطلاب تباعًا بعد انتهاء كل أستاذ مسؤول عن تصحيح ومراجعة مادته فقط، مؤكدًا أنها من المقرر إعلانها للطلاب بعد أسبوعين دون وجود أية مشاكل.

 

وأشار عميد الكلية إلى، أن أسئلة امتحانات الميدتيرم جاءت متنوعة واستطاع عدد كبير من الطلاب الحل بطريقة جيدة للغاية دون رصد أي حالات غش أو شغب، متابعًا: نسبة حضور الطلاب كانت مرتفعة بالرغم من أننا في شهر رمضان.

 

وأوضح الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بـ جامعة عين شمس، أن  الدراسة مستمرة طوال الشهر الكريم دون توقف إطلاقًا وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب.

وأضاف أنه سيكون هناك تقليل في أوقات المحاضرات، خلال أيام الامتحانات وأن اليوم الدراسي سينتهي في تمام الساعة 4 عصرًا قبل الإفطار بوقت كاف.

 

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