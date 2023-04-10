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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من معاني القرآن.. محمد داوود يشرح قوله تعالى قل اللهم مالك الملك

صدى البلد

شرح فضيلة الدكتور محمد داوود معنى قوله تعالى: "قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" آل عمران، وذلك من خلال برنامج من معاني القرآن الذي يعرض على موقع صدى البلد عبر تطبيق فيسبوك.

وقال الدكتور محمد داوود، إن هذه الآية الكريمة فيها بعد نفسي ليتيقن الإنسان أن هذا الكلام لا يقوله إلا الخالق سبحانه وتعالى، وهنا عكس معنى تعز في الآية هي تزل ولكن تؤتي ليس عكسها تنزع وإنما تأخذ وهنا الحكمة في الكلمة أن الله يعلم تعلق وتشبث النفس الإنسانية بالسلطة فلا تأخذ إلا انتزاعا.

وأضاف داوود، أن الدقة هنا في الآية كبيرة لا تأتي إلا من خالق يعلم النفس وما خلقت و طُبعت عليه، فانظر إلى أمرك وعد إلى ربك لأنه هو المنعم وإذا ابتلاك بشيء فاصبر لأن الله هو المعوض.

النفس الإنسانية الدكتور محمد داوود من معاني القرآن برنامج من معاني القرآن

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