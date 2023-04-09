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رئيس التحرير
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محافظات

تعليم الإسكندرية يحصد المركزين الأول والتاسع جمهوري في مسابقة الأخصائي الاجتماعي

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم


تمكنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، من تحقيق المركزين الأول والتاسع على مستوى الجمهورية، في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مستوى الجمهورية.

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فقد قازت الأخصائية الاجتماعية بثينة زين العابدين أحمد من مدرسة منير الجمال الرسمية لغات، بالمركز  الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية، بينما حصدت الاخصائية الاجتماعية سلوى خليل إبراهيم من مدرسة مصطفى النجار الرسمية لغات المميزة على المركز التاسع للمرحلة الثانوية.


وهنأ الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الفائزتين بالمركز الأول والتاسع، متمنيا لهما دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا أن القيادة السياسية تبذل جهودًا مضنية لتطوير التعليم وبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبدع مبتكر مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب.
 

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