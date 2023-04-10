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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. 5 سيارات جديدة في مصر تبدأ من 300 ألف جنيه. .أرخص هاتشباك يابانية موديل 2023

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

سعر مرسيدس CLA موديل 2023 في مصر.. صور

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغيرات في أسعار سيارات مرسيدس المقدمة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة مرسيدس CLA موديل 2023 بقيمة قدرها 463 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

 

أرخص سيارة هاتشباك يابانية في مصر 2023 .. اشتري "أوتوماتيك"

تعتبر السيارة ميراج موديل 2023،  أرخص سيارة هاتشباك تقدمها شركة ميتسوبيشي اليابانية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة، تضم العديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى تمتعها بناقل سرعات "أوتوماتيكي".

 

اركب زيرو.. 5 سيارات جديدة في مصر تبدأ من 300 ألف جنيه.. صور

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من الطرازات المختلفة، سواء من فئة الهاشتباك، او السيارات الرياضية، بالإضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المقدمة على الطريقة الخاصة بكل صانع.

 

خصم 70% على أسعار كيا سيراتو موديل 2023 ..تفاصيل

مازالت الفرصة مستمرة للمصرين العاملين في الخارج، للاستفادة بتخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70%، لشراء سيارة جديدة والدخول بها إلى الاراضي المصرية بنظام الوديعة الجمركية، حيث اتاحت القرارات الاخيرة الخاصة بهذا الشأن العديد من السبل لاتمام هذا الامر.

بـ نص مليون .. اركب سيارة SUV موديل 2023 زيرو.. صور

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 مويل 2023، واحدة من ابرز السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري من قبل الصانع الصيني، وذلك عن طرازات الـ SUV صاحبة الفئة الواحدة، والتي تتصدر قوائم السيارات الرياضية ضمن باقة النصف مليون جنيه.

 

سعر تويوتا لاند كروزر برادو الجديدة في مصر .. صور

تعتبر السيارة لاندكروزر برادو واحدة من ابرز اصدارات شركة تويوتا اليابانية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وشهدت السيارة زيادة سعرية داخل السوق المحلي قدرت بـ 500 الف جنيه.

 

أحدث أسعار تويوتا هايلوكس بيك أب بالسوق المصري.. صور

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، بين طرازات السيدان والهاشتباك، والـ SUV الرياضية والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"بيك اب" وعلى رأسها النخسة الشهيرة هايلوكس.

 

جيب تكشف عن رانجلر موديل 2024 الجديدة .. صور

كشفت شركة جيب عملاقة تصنيه السيارات الامريكية، عن نسختها الجديدة من الايقونة رانجلر 2024 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، وذلك ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات.

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