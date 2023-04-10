أخبار السيارات.. 5 سيارات جديدة في مصر تبدأ من 300 ألف جنيه. .أرخص هاتشباك يابانية موديل 2023

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

شهدت الأيام القليلة الماضية بعض التغيرات في أسعار سيارات مرسيدس المقدمة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة مرسيدس CLA موديل 2023 بقيمة قدرها 463 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.

تعتبر السيارة ميراج موديل 2023، أرخص سيارة هاتشباك تقدمها شركة ميتسوبيشي اليابانية داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة، تضم العديد من التجهيزات الفنية، بالإضافة إلى تمتعها بناقل سرعات "أوتوماتيكي".

يحتوي السوق المصري للسيارات على العديد من الطرازات المختلفة، سواء من فئة الهاشتباك، او السيارات الرياضية، بالإضافة إلى فئة السيدان الشهيرة، والتي تتنوع بحسب التصميم الهيكلي، بالإضافة إلى القدرات الفنية والتقنية المقدمة على الطريقة الخاصة بكل صانع.

مازالت الفرصة مستمرة للمصرين العاملين في الخارج، للاستفادة بتخفيض قيمة الجمارك المطلوبة بنسبة 70%، لشراء سيارة جديدة والدخول بها إلى الاراضي المصرية بنظام الوديعة الجمركية، حيث اتاحت القرارات الاخيرة الخاصة بهذا الشأن العديد من السبل لاتمام هذا الامر.

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 مويل 2023، واحدة من ابرز السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري من قبل الصانع الصيني، وذلك عن طرازات الـ SUV صاحبة الفئة الواحدة، والتي تتصدر قوائم السيارات الرياضية ضمن باقة النصف مليون جنيه.

تعتبر السيارة لاندكروزر برادو واحدة من ابرز اصدارات شركة تويوتا اليابانية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وشهدت السيارة زيادة سعرية داخل السوق المحلي قدرت بـ 500 الف جنيه.

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الاصدارات المتنوعة داخل السوق العالمي والمحلي، بين طرازات السيدان والهاشتباك، والـ SUV الرياضية والكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة الـ"بيك اب" وعلى رأسها النخسة الشهيرة هايلوكس.

كشفت شركة جيب عملاقة تصنيه السيارات الامريكية، عن نسختها الجديدة من الايقونة رانجلر 2024 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، وذلك ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات.