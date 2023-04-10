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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف عن رانجلر موديل 2024 الجديدة .. صور

جيب رانجلر موديل
جيب رانجلر موديل 2024

كشفت شركة جيب عملاقة تصنيه السيارات الامريكية، عن نسختها الجديدة من الايقونة رانجلر 2024 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية SUV، وذلك ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات.

جيب رانجلر موديل 2024

وحصلت السيارة جيب رانجلر موديل 2024 الجديدة، على حزمة من الترقيات سواء من ناحية الهيكل الخارجي او التجهيزات المستخدمة، حيث تمتعت بإطلالة خارجية تعتمد على شبك أمامي أصغر حجمًا.

جيب رانجلر موديل 2024

تفاصيل جديدة عن جيب رانجلر موديل 2024

 

حصلت السيارة جيب رانجلر موديل 2024 على زخارف جديدة مع معدات قياسية مطورة، بالاضافة إلى محور خلفي Dana 44 Full Float خاص بطرازات روبيكون، إلى جانب واجهة أمامية تتكون من 7 فتحات، واقطاب ثنائية نحيفة.

جيب رانجلر موديل 2024

وتتمتع السيارة جيب رانجلر موديل 2024 بمقدمة مدببة كعادة اصدارتها، بالاضافة إلى مصابيح دائرية ثنائية واخرى للضباب، إلى جانب صادم مميز وشبكات باللون الاسود، كما تتوافر السيارة بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 20 بوصة.

جيب رانجلر موديل 2024

وتعتمد السيارة جيب رانجلر موديل 2024 على اطارات ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها الافضلية على الطرق الوعرة، بقياس يتراوح بين 32 و 35 بوصة، بالاضافة إلى عدة لمسات داخلية ابرزها شاشة عرض الوسائط المتعددة التي يبلغ قياسها 12.3 بوصة.

جيب رانجلر موديل 2024

وتضم السيارة جيب رانجلر موديل 2024 نظام المعلومات والترفيه Uconnect 4، و لوحة عدادات قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى نظام Uconnect 5 الذي يدعم التحكم اللاسكلي، مع تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

جيب رانجلر موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جيب رانجلر موديل 2024 

 

زودت السيارة جيب رانجلر موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي مع شاحن تيربو، بقوة اجمالية قدرها 270 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة مانيوال أو اوتوماتيكي من 8 سرعات.

جيب رانجلر موديل 2024

ودعمت السيارة جيب رانجلر موديل 2024 بمحرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3600 سي سي، بقوة 258 حصانا، وعزم دوران 352 نيوتن/متر، بالاضافة إلى محرك هايبرد بقوة 375 حصانا، وعزم دوران 637 نيوتن/متر، ومحرك سعة 6400 سي سي لـ روبيكون، بقوة 470 حصانا.

جيب رانجلر موديل 2024
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