القوات الأوكرانية في ورطة.. أمريكا ليس لديها أسلحة لإرسالها إلى كييف

قال أكد الخبير العسكري، كريس أوزبورن، أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من الاحتفاظ بالأراضي التي تسيطر عليها، لأن الولايات متحدة الأمريكية غير قادرة على إنتاج الدبابات والمدرعات الكافية لها، وفقا لموقع RT الروسي.

وأضاف أوزبورن، أن القوات الأوكرانية تحتفظ الآن بالأراضي التي تسيطر عليها ومعها عدد صغير من المدرعات الثقيلة، لذلك سيكون الاحتفاظ بالأراضي مهمة صعبة.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تحاول زيادة الإمدادات اللوجستية والشاحنات والمعدات لتعويض النقص في دبابات "أبرامز" وعربات "برادلي" القتالية لدى القوات الاوكرانية، لكن هذا لا يكفي للعمليات القتالية.

وأوضح أن صانعي الأسلحة الأمريكيين يحتاجون إلى عدة سنوات على الأقل لإنتاج دبابات أبرامز كافية لقوات كييف.