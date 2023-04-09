السيسي يفحص طعام النزلاء في قسم مدينة نصر أول.. فيديو

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة مفاجئة لقسم مدينة نصر أول، في موعد أذان المغرب واطمأن على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، مع الضباط والأفراد.

وقال أحد الضبابط المتواجدين داخل القسم أنه المختص بعرض النزلاء على النيابات إضافة إلى اختصاصه عن “وجبات النزلاء”.

وجبات النزلاء

وطالب الرئيس السيسي، بالضابط، برؤية وجبات النزلاء التي يتم توزيعها عليهم.

وتعرف الرئيس السيسي على أحدث النظم الإلكترونية التي يتم استخدامها، خاصة نظام العرض الإلكتروني على النيابة العامة من داخل القسم.



وتناول الرئيس السيسي، وجبة الإفطار مع الضباط والأفراد ووجه لهم التحية على ما يبذلونه فى خدمة الوطن.