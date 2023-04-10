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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي تعلن تفاصيل الندوة المعلوماتية للنهوض بالعلم والعلماء.. تفاصيل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والهيئات البحثية المختلفة من أجل النهوض بالعلم والعلماء ، عن ندوة معلوماتية حول منح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية يوم الأربعاء 12 إبريل 2023 ( عن بعد)  فى تمام الساعة العاشرة صباحًا من خلال تطبيق زووم.

 

وأوضحت أن عنوان الندوة سيكون Fulbright Commission in Egypt ستناقش الندوة فرص التي تقدمها فولبرايت المختلفة للمصريين للدراسة وإجراء الأبحاث والتطور المهني في الولايات المتحدة.

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بينما سيقدم كل من سارة جلال ، مسؤول البرامج ، نهى صلاح  مسؤول البرنامج بإلقاء المحاضرة المعلوماتية عن البرنامج  

وأوضحت أنه للمشاركة فى الندوة المعلوماتية يرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالى :  

https://us06web.zoom.us/j/87961233095?pwd=eURtMkR0TWtUdldjejVuclhCWmw3QT09.

البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الأكاديمية والهيئات البحثية منح فولبرايت فولبرايت التطور المهني

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