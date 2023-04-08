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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تواصل أعمالها بمقابلة المُتقدمين

للجنة المُختصة بترشيح
للجنة المُختصة بترشيح رؤساء الجامعات

واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة أعمالها؛ لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي كفر الشيخ وجنوب الوادي.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق ٢ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق ٩ مارس الماضي.

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كما قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس الماضي.

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اللجنة الم ختصة المجلس الاعلى للجامعات الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف جامعتي كفر الشيخ وجنوب الوادي

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