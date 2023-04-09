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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثلاثاء.. تراث وفنون بنجلاديش في ختام الليالي العربية والإسلامية بالأوبرا

صدى البلد

تختتم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الليالى العربية والاسلامية التي نظمتها بالتعاون مع السفارات المختلفة العاملة بالقاهرة خلال شهر رمضان المعظم فى التاسعة من مساء الثلاثاء 11 أبريل على المسرح الصغير .

حيث تقام سهرة فنية من بنجلاديش تضم الوان من الفنون المحلية الشعبية للمجتمع المحلى الى جانب نماذج من العادات والتقاليد التى تميزها وعدد من الأعمال الروحانية التي تسمو بالمشاعر والوجدان بالإضافة إلى تابلوهات فلكلورية بالملابس التقليدية .

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في ذكرى وفاة سيف الله المسلول .. شبهات طالت خالد بن الوليد

يذكر أن الأوبرا اعتادت تنظيم ليال عربية وإسلامية بالتعاون مع سفارات الدول المختلفة لتوطيد اواصر العلاقات وللإحتفال بشهر رمضان المبارك فى مصر .

دار الاوبرا المصرية دار الأوبرا وزيرة الثقافة شهر رمضان المبارك المسرح الصغير بنجلاديش

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