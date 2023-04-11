باب رزق | إعادة تدوير وصناعة الأشياء التراثية .. صاحبة الفكرة توضح

خصص برنامج باب رزق، من تقديم الإعلامي يسرى الفخراني، المذاع على قناة دى إم سى، حلقة أمس الاثنين عن إعادة تدوير وصناعة الأشياء القديمة من جديد والأشياء التراثية.



وعرض البرنامج قصة شابين يعملان في مجال إعادة التدوير وخاصة للمنتجات التراثية، معلقا :"هذه الفكرة تصنع أشياء في غاية الجمال و صناعة مصرية 100% يدوى بأسعار رمزية لكل بيت.



وخلال الفقرة عرضت هبة، فكرتها في هذا المجال ، قائلة: "بدأت فكرة الألوان والتطوير فيها بإعادة إحياء المنتجات القديمة والتراثية، منذ 14 سنة ثم شاركنى شقيقى حيث تم تلوين البراد والكنكة ولمبة الجاز وحلل وسبرتاية، كما خضت التجربة الصعبة والمختلفة وعمل أشياء جديدة وذلك من خلال دراستى التى ساعدتنى على ذلك.



