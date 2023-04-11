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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل لذوي الهمم بالتعاون مع هيئة الفولبرايت

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس


تنظم جامعة عين شمس بالتعاون مع هيئة الفولبرايت ورشة عمل لذوى الهمم من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بالجامعة لتعريفهم بالمنح التي تقدمها الهيئة وكيفية التقديم لها ،بالإضافة إلى تنظيم ورشة عمل حول المهارات الحياتية والتقنيات المساعدة وكيفية أداء الحياة اليومية باستقلالية وذلك في تمام الساعه العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق ١٢ أبريل بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة.


تقام ورشة العمل تحت رعاية محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وإشراف محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ويدير الورشة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج .
https://www.asu.edu.eg/ar/664/event/.

 

وكان قد شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع - مصنع قادر للصناعات المتطورة - والجامعة لدعم المشروعات البحثية.

وقع توقيع البروتوكول ممثلا عن جامعة عين شمس غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء دكتور مهندس عمرو عبد العزيز رئيس مجلس إدارة مصـنـع قادر للصناعات المتطورة مفوضاً من اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية التصنيع.

وذلك بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة ود.عمر الحسينى عميد كلية الهندسة ونجوى بدر عميد كلية حاسبات ومعلومات.

جامعة عين شمس هيئة الفولبرايت أعضاء هيئة التدريس

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