السعودية .. تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة | شاهد

أعلن وزير الشؤون الإسلامية في الممكلة العربية السعودية الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أن مدينة مكة المكرمة دشنت أول مسجد بنظام ذكي للمساهمة في توفير الاستهلاك داخل المسجد، والتحكم بكافة مرفقاته إلكترونيًا ومراقبة أي تجاوز أو خلل.

وأضاف آل الشيخ أن جامع هيا العساف بحي العوالي بمدينة مكة المكرمة يعتبر الأول اعتمادًا على التقنية في جميع أجهزته، من الإضاءة والتكييف وكل ما يخدم المسجد من المرافق التابعة له بتقنية حديثة وذكية.

كما أوضح الوزير أنه تمت "أتمتة المسجد بالكامل من خلال تركيب نظام ذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المسجد من إنارة وتكييف ومضخات وخزانات مياه".

الحد من استهلاك الطاقة

ويشمل المشروع مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي، وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة، والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.

وساهم كذلك في توفير أكثر من 50% من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد، من خلال شاشة لمس، وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل، وإمكانية مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والإبلاغ عنه آلياً بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكياً بشبكة المسجد، وسيكون نواة لمساجد السعودية.