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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة سفاجا يتفقد قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى المركزي

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، يرافقه نائبه مدير المستشفى وإدارة العلاقات العامة بالوحدة المحلية، قسم الغسيل الكلوي بمستشفى سفاجا المركزي لمتابعة انتظام العمل داخل المستشفى، والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


أوضح رئيس المدينة، أنه حرصا على سلامتهم وصحتهم. وتنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر يتم متابعة سير العمل بشكل دوري داخل أقسام المستشفى.


تفقد شعبان، خلال جولته قسم الغسيل الكلوي بالمستشفى، للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وبخاصة مرضى الغسيل الكلوي، ووجه، بالتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي، مؤكدا على اهتمام الدولة بصحة المواطنين، والعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

سفاجا محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر التأمين الصحي هيئة التأمين الصحي

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