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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

علي عكس التيار الأوروبي.. بلغاريا تصدر قرارا جديدا بشأن إمداد أوكرانيا بـالدبابات

صدى البلد

نفت وزارة الدفاع البلغارية اليوم الإثنين تقارير إعلامية تحدثت عن تخطيطها للتبرع بطائرات MiG-29 لأوكرانيا.

وعلي عكس بلغاريا، أعلنت سلوفاكيا في وقت سابق، أنها أرسلت أول أربع طائرات من طراز "ميج-29" السوفيتية إلى أوكرانيا. بالإضافة إلي ذلك، قالت فنلندا إنها ستمنح أوكرانيا 3 دبابات من طراز "ليوبارد 2".

كما قرر الاتحاد الأوروبي إرسال مليون قذيفة وأنظمة صواريخ لأوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تعتزم تزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز" الحالية التابعة للبنتاجون، بدلاً من إرسال دبابات جديدة كما هو مخطط في البداية.

وقد أعلن الجيش الأمريكي هذا الأسبوع، أنه من أجل تسريع الإمداد، فإنه سيوفر للجيش الأوكراني 30 دبابة قديمة معدلة من طراز "أبرامز"، ولن يقدم دبابات "M1A2" الموعودة سابقًا. حسبما ذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية.  

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