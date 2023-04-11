قنديل: جامعة حلوان تخرج منها نجوم الفن أمثال بيومي فؤاد وأحمد أمين

كرمت جامعة حلوان المتميزين من طلاب الجامعة بمسابقة أنت النجم، وذلك بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس النواب وعمداء الكليات بالجامعة.



وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة لديها خطة لإبراز العناصر المتميزة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإعادة التدوير والبناء داخل الجامعة تحقيقا للتنمية ومن أهم أهداف الجامعة تحقيقا للتنمية تطوير والاهتمام بالأنشطة الطلابية.

وتابع قنديل أن جامعة حلوان قد سبق وتخرج منها العديد من النجوم مثل "أسماء ابو اليزيد، أحمد أمين، بيومي فؤاد" وغيرهم من الفنانين، لذا نحرص على اكتشاف مواهب أبنائنا الدفينة.

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن مسابقة أنت النجم كانت خطوة لإبراز المواهب الفنية لدي طلاب الجامعة و قد شارك بها ٣٥٠٠ طالب و تكونت لجنة التحكيم من الاساتذة وأعضاء هيئة تدريس الجامعة المتخصصين بمجالات المسابقة و العديد من النجوم "يهاب توفيق، حسام حسني، وغيرهم".