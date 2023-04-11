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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 11 أبريل

أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 الموافق 20 رمضان 1444 هجرية، وذلك في الأسواق المحلية.

 

وينشر موقع “صدى البلد”، قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أبريل والتي جاءت كالتالي:

سعر كيلو الطماطم تراوح اليوم بين 4 و 5.5 جنيه.
سعر كيلو البطاطس تراوح اليوم بين 4 و 5.5 جنيه.
سعر كيلو البصل تراوح اليوم بين 9 و 15 جنيها.
سعر كيلو الكوسة تراوح اليوم بين 5 و 7 جنيهات.
سعر كيلو الجزر تراوح اليوم بين 2.5 و 6.5 جنيه.

سعر كيلو الفاصوليا تراوح اليوم بين 7 و 17 جنيها.
سعر كيلو الباذنجان البلدي تراوح اليوم بين 7 و 10 جنيهات.
سعر كيلو الباذنجان الرومي تراوح اليوم بين 3.5 و 6.5 جنيه.
سعر كيلو الباذنجان الأبيض تراوح اليوم بين 11 و 15 جنيها.

سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي تراوح اليوم بين 11 و 15 جنيهات.

سعر كيلو الملوخية تراوح اليوم بين 11 و 15 جنيهات.
سعر كيلو الخيار البلدي تراوح اليوم بين 5 و 6 جنيهات.
سعر كيلو خيار الصوب تراوح اليوم بين 6 و 9 جنيهات.

سعر كيلو الليمون البلدي تراوح اليوم بين 7 و 17 جنيها.
سعر كيلو الثوم تراوح اليوم بين 5 و 11 جنيها.

كما جاءت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 11 أبريل كالتالي: 

الليمون البلدي بين 7 و20 جنيها.

الفراولة 7 و10 جنيهات.

الجوافة 6 و12 جنيها.

البطيخ 32 و40 جنيها.

العنب المستورد الأسود 30 و40 جنيها.

الكيوي 26 جنيها.

الكانتلوب 5 و10 جنيها.

الجنزبيل 40 و70 جنيهًا.

الخوخ البلدي العريشي 7 و17 جنيهًا.

 

أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء 11 أبريل أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء أسعار الفاكهة والخضروات اليوم

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