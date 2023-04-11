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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 40200 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11 أبريل

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 11 -4-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والأسمنت.

أسعار الحديد اليوم 
سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع
سعر طن حديد عز 40200 جنيه للطن
سعر طن حديد بشاي 39700 جنيه للطن
سعر طن حديد العتال 39500 جنيه للطن
سعر طن حديد عطية 39400 جنيه للطن
سعر طن حديد سرحان 39500 جنيه للطن
سعر طن حديد المراكبي 39500 جنيهًا للطن
سعر طن حديد المصريين 39500 جنيهًا للطن
سعر طن حديد الكومي 39300 جنيه للطن
سعر طن حديد المعادي 39300 جنيه للطن
سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه للطن
سعر طن حديد العشري 39500جنيه للطن
سعر طن مصر ستيل 39000 جنيه للطن
 

سعر الأسمنت اليوم 
وجاءت أسعار الأسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت لتتراوح ما بين 2005 جنيهات للطن و 1870 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 1963 جنيه للطن
أسمنت النصر 1940 جنيه للطن
أسمنت التعمير 1875جنيه للطن
أسمنت المنيا 1890 جنيه للطن
أسمنت المعلم 1860 جنيه للطن
أسمنت وادى النيل 1860 جنيهًا للطن
أسمنت المخصوص 1960 جنيه للطن
أسمنت سيناء 42.5 - 1873 جنيه للطن
أسمنت حلوان 2005  جنيه للطن
أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن
أسمنت السهم 1780  جنيه للطن

اسعار الحديد اليوم سعر الاسمنت اليوم اسعار الاسمنت اليوم

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