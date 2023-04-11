إعلامي شهير عن تتويج الأهلي بكأس مصر: صباح النصر.. إحنا ملوك الكورة

علق الإعلامي أحمد سعيد، على تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على حساب منافسه بيراميدز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد سعيد: “يا صباح الخير يا صباح النصر، إحنا ملوك الكورة في مصر”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأسا أقيمت منذ انطلاق البطولة في مصر.