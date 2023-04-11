عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي شهير عن تتويج الأهلي بكأس مصر: صباح النصر.. إحنا ملوك الكورة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

علق الإعلامي أحمد سعيد، على تتويج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر، عقب الفوز على حساب منافسه بيراميدز ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب أحمد سعيد: “يا صباح الخير يا صباح النصر، إحنا ملوك الكورة في مصر”.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر .

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأسا أقيمت منذ انطلاق البطولة في مصر.

أحمد سعيد الأهلى بطولة كأس مصر كأس مصر بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التتويج بكأس مصر.. الأهلي يعلن موقفه من أزمة غرامة كهربا للزمالك

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته أمام بيراميدز في كأس مصر

استعدوا.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام بيراميدز

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

تركت طفلا صغيرا.. وفاة مطربة شابة بعد صراع مع المرض

رسمياً.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

مروان عطية صفقة تاريخية.. إعلامي شهير يعلق علي فوز الأهلي بكأس مصر

كفاية سب وقذف.. "وداد" بطلة مسلسل جعفر العمدة توجه رسالة حادة للمتابعين

بسبب مسلسل جعفر العمدة.. ريهام سعيد توجه رسالة إلي المخرج محمد سامي

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار مع كلبها في أحدث ظهور

أتمني تطبيق القوانين.. هالة سرحان تعلق علي وفاة واقعة كلب الشيخ زايد

إضاءة معالم مصر احتفالا بمرور 75 عاما على تأسيس منظمة الصحة العالمية.. شاهد

مؤسسة أبو العينين الخيرية تتوج بلقب بطولة العبور.. فيديو وصور

مانشستر سيتي يبدي إعجابه بمسلسل بابا المجال بهذه الطريقة.. ومصطفى شعبان يعلق

ترشيحاتنا

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة للزوجة والأبناء

في أول زيارة له.. وزير خارجية كازخستان يجتمع بنظيره الروسي في موسكو

أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

في ذكرى ميلاد عبد الرحمن الأبنودي.. تعرف على الهاجس الذي كان يطارده

مقتل وإصابة خمسة أشخاص في حادث إطلاق نار ببورتوريكو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير الحمى والسعال.. أعراض كورونا الجديد XBB.1.16

عشرات الأيدي البشرية المقطوعة تحت قصر .. ما القصة ؟

«تي شيرت جعفر العمدة» يثير ضجة على السوشيال ميديا

فيديو صادم.. اعتداء شرطي نيجيري على مواطن وسط الشارع

فيديو

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

هل تعتزل.. أشرف زكي يكشف حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير.. فيديو

يعتذر لنادية الجندي و يهاجم رانيا يوسف.. تصريحات للمنتج محمد مختارلأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ