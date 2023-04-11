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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

تيشيرت جعفر العمدة
تيشيرت جعفر العمدة

تيشيرت جعفر العمدة .. كثير من المشاهدين في مصر والوطن العربي تأثروا بمسلسلات رمضان 2023 خاصة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، الذي أصبح متداولًا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة.

 

تيشيرت جعفر العمدة

نتيجة تعلق المشاهدين بأحداث وشخصيات مسلسل جعفر العمدة، خرجت أغرب الأفكار التي تجسدت في تيشيرت جعفر العمدة الجديد.

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للمزيد حول تيشيرت جعفر العمدة ومحمد رمضان وماذا فعلت وداد ليكرهها الجمهور إلى هذه الدرجة وقصة سيد ونعيم على السوشيال ميديا شاهد الفيديوجراف التالي:

جعفر العمدة محمد رمضان وداد سيد ونعيم

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تيشيرت جعفر العمدة ومظاهرة على فيسبوك لرد حق سيد ونعيم.. كيف نجح محمد رمضان في تصدر التريند “فيديوجراف”

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