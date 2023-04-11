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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تنهار من البكاء بسبب منى عبد الوهاب

روجينا
روجينا

تحل اليوم الفنانة روجينا ضيفة على الإعلامية منى عبد الوهاب في حلقة تذاع على جزئين ضمن برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، في السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وخلال الحلقة دخلت روجينا في نوبة بكاء شديد، اضطرت بسببها منى عبد الوهاب للقيام والذهاب لها وكسر شكل البرنامج لاحتضانها، في لقطة انسانية حيث كانت تتحدث روجينا عن لحظات خاصة عاشتها في حياتها الشخصية مع زوجها الفنان أشرف زكي.

"أنا والقناع" برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WACH IT!، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة   cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
روجينا
اشرف زكي الفنانة روجينا مني عبد الوهاب الفنان أشرف زكى الإعلامية منى عبد الوهاب روجينا

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