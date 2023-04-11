عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

غيَّر هذه الإعدادات فورًا.. واتساب تطلق تحذير للمستخدمين

WhatsApp
WhatsApp

 

أصدرت إدارة تطبيق المراسلة الفورية "واتس آب" WhatsApp رسالة تحذير وتنبيه إلى كل عملائها بضرورة مراجعة نظم الإعدادات وتغييرها إذا استدعى الأمر على الفورة، ونشرت الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها لمنع استهداف حساباتهم من قبل البرمجيات الخبيثة التي تسرق البيانات ومتسللي الإنترنت المحتالين.

وفقا لتقرير موقع Mirror  يحظي تطبيق WhatsApp التابع لشركة “ميتا” Meta بشعبية كبيرة بين مختلف الفئات العمرية سواء شباب أو كبار السن وهو تطبيق الدردشة الأكثر استخداما، لذلك سيكون دائمًا هدف رئيسي لمحتالي الويب. خلال الآونة الأخيرة خاصة كان هناك عملية احتيال واسعة النطاق تتم بين مستخدمي واتساب وهي رسالة نصية مكونة من ستة أرقام، تمكَّن المتسللين وصولاً كاملاً إلى كل قوائم الدردشات الخاصة. لذلك قامت الشركة بتذكير مليارات العملاء بتوخي الحذر مع الرسائل الغريبة ومن مخاطر الوقوع في رسائل وهمية.

WhatsApp 

 

هناك طرقًا بسيطة لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والتصيد عبر شبكات الويب، ومن أبرز تلك الإجراءات التي يمكن للمستخدمين اتخاذها التوجه إلى الإعدادات والتأكد من أن صورة ملفك الشخصي خاصة أو بحسب اختيار الإعدادات private. وبحسب المنشور الرسمي لـ  WhatsApp إن هذه طريقة سهلة للحفاظ على هويتك آمنة لأن الغرباء لا يمكنهم مشاهدة الصورة أو سرقتها بهدف انتحال الشخصية وخداع الأصدقاء أو جهات الاتصال الأخرى واستخدامها للنصب باسمك.

في حال إذا كانت صورتك معروضة للعامة أي لأي شخص يمتلك رقم هاتفك، قم بتغيير الإعداد بمنتهى السهولة، ما عليك سوى النقر فوق الإعدادات ثم الانتقال إلى "الخصوصية" Privacy. عندما ترى "صورة الملف الشخصي" profile picture، قم بتغيير الإعداد إلى خيار "جهات الاتصال الخاصة بي" My contacts.

ميزة جديدة في واتساب لتفتح حسابك على هاتفين..الطريقة هنا

اعرف ازاي تقفل واتساب WhatsApp على هاتفك الآيفون

من أهم الأسباب في تغيير نظام إعداد ملفك الشخصي وعدم إظهار صورتك هو منعك بهذه الحيلة من استخدامها في عملية احتيال ونصب، حيث يستخدم متسللو الويب صور مسروقة ويتصلوا بشخص من قائمة أصدقائك وينتحلون شخصيتك ويطلبون منهم الأموال بحجة أنهم في أزمة، بهذه الطريقة يتظاهر المتسلل بأنه أحد أفراد العائلة المقربين ثم يطلب تحويل الأموال بسبب فقدان أو سرقة هاتفه ومحفظة. الآلاف من الأشخاص تم سرقتهم بهذه الحيلة وبالفعل تمكن النصابين من ابتزاز ضحاياهم بسهولة مستخدمين صور مسروقة.

إلى جانب تغيير صورة ملفك الشخصي ، أصدرت الخدمة بعض النصائح الجيدة الأخرى للمساعدة في إيقاف الحسابات المخترقة. تتضمن النصيحة قضاء بعض الوقت في التفكير قبل الرد وعدم مشاركة الرموز أو codes المرسلة إلى هاتفك مطلقًا إذا لم أنت من طلبتها.

واتساب WhatsApp واتس اب تطبيق المراسلة الفورية ميتا Meta

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

تحذير عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

الدولار يهبط بشدة خلال تداولات اليوم | اعرف الأسباب

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. الكشف عن المحرض على خطف ابن ثريا

رغم إيقافه3 مباريات.. مفاجأة سارة لـ محمد عبد المنعم قبل مواجهة الزمالك

موضوعات متعلقة

تسريبات جديدة عن هاتف Google Pixel 7a تكشف لون أزرق جديد

أداء جرافيك أعلى 50%.. معالج كوالكوم القادم يتفوق على Apple لـ آيفون 15

نسخة من iPhone 14 pro.. شركة gionee تطرح موبايل رائد بـ 5 آلاف جنيه

فيفو تطلق مجموعة من الهواتف القابلة للطي خلال أيام.. اعرف مواصفاتها

اعمل Update فورًا.. آبل تحذر مستخدمي iPhone  قبل إيقاف عمل هواتفهم

بأقوى معالج من ميدياتك.. تسريب مواصفات شاومي 13T Pro الجديد

خبير تقني يستخدم ChatGPT لصناعة برنامج خبيث يسرق بيانات أي جهاز

العام الأسود.. انخفاض مبيعات سامسونج 95% على أساس سنوي

ترشيحاتنا

بالجامع الأزهر.. أول ظهور للدكتور أحمد عمر هاشم عقب تعرضه لوعكة صحية

متى ليلة القدر 2023 وعلاماتها؟ إعجاز علمي يحدد موعدها في هذا التوقيت

البنك الأهلي يرفع الفائدة على شهادات استثمار "ب"

أول وترية من العشر الأواخر.. آلاف المصلين يؤدون التراويح بالجامع الأزهر

خالد الغندور: عايز أعمل فترة معايشة في النادي الأهلي

دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان.. كثفوا منه لعلها تكون ليلة القدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم شوقي الشمتانة.. ما أسباب نحافة مديحة البكري حماة جعفر العمدة؟

شاهد ماذا حدث.. مريض يبتلع طقم أسنان في السعودية

مشروب رمضاني يزيد الذكاء لدى الأطفال والكبار| اكتشفه الآن

على طريقة فيلم إكس لارج..الإكثار من الخبز فى السحور يسبب مشاكل خطيرة

فيديو

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

وداد وسيد النسخة الحقيقية.. حكم قضائي يعيد زوجة لزوجها رغم خلعه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ