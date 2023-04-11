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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عملة نادرة الحلقة 20.. وفاة شداد وطرد نادرة ونجلها من المغارة

نيللي كريم
نيللي كريم

عرضت مساء اليوم الحلقة العشرون من مسلسل "عملة نادرة" والذي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

شهدت الحلقة العشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم ووحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الاحداث بدخول نادرة وشداد والرجال مخزن سلاح عبد الجبار ويقومون بسرقته بالكامل كما خططت نادرة، يثور عبد الجبار على أبنائه ويصفع مسعود، يخبر عبد الجبار سكينة عن خيبته في أبنائه، تلفت سكينة انتباه عبد الجبار ان السبب في معرفة شداد مكان مخزن السلاح هي نادرة، يقسم رجال شداد غنيمتهم من بيت عبد الجبار وتطلب منهم نادرة ترك بعض الأموال جانباً تحسباً للظروف.


يفكر عبد الجبار مع سكينة بصوت مسموع في مدى شماته اهل البلد به خاصا عائلة أبو عصايا، تؤكد له سكينة ان حسن أبو عصايا لن يشمت به ابداً، يؤكد حسن أبو عصايا لآخوه عطية ان من يتعدى على عبد الجبار يتعدى على أي أحد، تطلب نادرة من شداد عدم سرقه المحتاجين.


تهدهد إسراء طفلتها، ويغضب علاء من غنائها ويخبرها شك والده في نادرة وتدافع عنها، يسألها علاء عن عدم حزنها على موت صديقتها نفيسة، "فلاش باك" لزوج نفيسة يتذكر حديثه مع زوجته ووجود نسخة أخرى من الفيديو، تطلب نادرة من دميانة اخبار الجميع في النجع بسرقة مخزن سلاح عبد الجبار، يجلس مسعود مع ابنته مطمئنا وتدخل سميرة تعكر صفو حديثه مع ابنته ويعنفها مسعود ويذكر اسم دميانة امامها حتى يكيدها.


يتخلى باشا مصر عن عبد الجبار بسبب الانتخابات ولكنه يطلب منه تكمله امر الاثار، يطلب عبد الجبار من رجله الأول عوض الذهاب لمكان قريب من مغارة شداد ومعه رجلين مختلفين عن باقي رجاله نظرا لوجود خائن بينهم.


يجلس حسن أبو عصايا مع شيخ يستطيع فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبرهم انها مقبرة ملك ولذلك الحارس قوي ويطلب منه الانتظار لمده أسبوع.

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عملة نادرة الحلقة 19.. نيللي كريم وشداد يسرقان مخزن سلاح عبد الجبار

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مسلسل عملة نادرة الحلقة 18.. عبد الجبار يخسر الانتخابات لصالح أبو عصايا


تطلب أنس من والدتها ان تتوسط لها عند والدها ان تكمل دراستها في إنجلترا، تلطم سكينة ساخرة منها وتؤكد انها "ستجلطها"، يخبر حسن أبو عصايا اخوه عطية عن قلقه من الشيخ، يذكر عطية اسم عبد الجبار ويؤكد له انه لن ينتظر ويجب علينا ان نسبقه، يخبر حسن اخوه انه يخشى من المال الوفير خاصاً على أبنائهم، يخبر عوض عبد الجبار ان الرجال لم يشاهدوا أحد بالقرب من المغارة ويطلب منه عبد الجبار عند رؤية أي شخص يأتي به على الفور او يقتله.


يمرض يوسف الرضيع ويطلب شداد من رجاله احضار طبيب، يتلقى شداد مكالمة ثم يخبر رجاله ان هناك عملية كبيرة تنتظرهم اليوم، يرفض وهبه النزول من الجبل واحضار طبيب، يبكي يوسف وتحتضنه نادرة وتطلب من شداد النزول للطبيب، يتلقى شداد طلق ناري ويموت وسط صراخ نادرة وصوت الرصاص.


تقف نادرة تحمل رضيعها خلف الرجال وهم يصلون على شداد صلاة الجنازة، تجلس نادرة بمفردها مع شداد تحدثه وتؤكد له مدى حبها له والأمان التي كانت تشعر به بجواره.


تجد نادرة اغراضها مجمعه ويخبرها وهبه انها سبب كل المشاكل والسبب في موت شداد ويجب ان تغادر المغارة، تغادر نادرة ورضيعها المغارة وتترك اغراضها.
 

 

أبطال مسلسل "عملة نادرة" 


مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

مسلسل عملة نادرة مقبرة الفرعون موسم رمضان 2023 الفنانة نيللي كريم جمال سليمان نيللي كريم

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