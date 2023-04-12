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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. إعلام القاهرة تنظم المعرض الخيري للطلاب

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن افتتاح المعرض الخيري للملابس لطلاب كليتي الاعلام والدراسات العليا للتربية .

وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، أن افتتاح المعرض الخيري بجامعة القاهرة، يكون اليوم ١٢ ابريل بمقر كلية الدراسات العليا للتربية .

ويأتي تنظيم المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلياتها بتعزيز  نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة ، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها  كلية الاعلام وكلية الدراسات العليا للتربية تجاه أبنائهم من الطلاب، حيث يقدم المعرض منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وغيرها.

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وعلي جانب آخر اجتمع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، مع عدد من قيادات الجامعة لمراجعة ومناقشة ملف الخدمات والرعاية الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في إطار حرص الجامعة على الاهتمام بصحة العاملين بها وتقديم خدمات طبية لائقة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة منال المصري عميدة كلية طب قصر العيني ورئيسة مجلس إدارة المستشفيات بجامعة القاهرة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني لرئيس جامعة القاهرة، والمهندس أحمد ترك أمين عام جامعة القاهرة، وعدد من قيادات الجامعة.

وناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات الخاصة بالخدمات الطبية المُقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، منها التغلب على المشكلات الطارئة نتيجة الظروف الاقتصادية العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المُقدمة، وإيجاد حلول لتحسين الخدمة الصحية وصرف الأدوية، وتطوير أسلوب أدائها، وتعظيم موارد صندوق الرعاية الطبية وترشيد نفقاته وتحسين خدماته.

المعرض الخيري كلية الاعلام جامعة القاهرة جامعة القاهرة التكافل في المجتمع كلية الاعلام وكلية الدراسات العليا للتربية

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