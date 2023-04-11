عطارد رسول الآلهة يظهر بسماء مصر في مشهد فلكي مبهر

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، رئيس قسم الفلك السابق، إن سماء مصر علي موعد اليوم الثلاثاء الموافق 11 أبريل مع ظاهرة فلكية جميلة يستعد الراصدون وهواة الفلك لمتابعتها وهي وصول كوكب عطارد ( رسول الآلهة) إلى أقصى استطالة شرقية له تبلغ 19.5 درجة من الشمس، حيث يمكن مشاهدته من الأراضي المصرية بالعين المجردة من بعد غروب الشمس.

وأوضح تادرس، أن كوكب عطارد ( رسول الآلهة) سوف يصل إلي أقصى استطالة شرقية له حيث تبلغ 19.5 درجة من الشمس، وأن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له في السماء فوق الأفق الغربي.

وأشار أستاذ الفلك، إلي أننا نشاهد كوكب عطارد ( رسول الآلهة) اليوم الثلاثاء بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغرب في الـ 7:45 مساء تقريبا في ذلك اليوم.

ولفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلي أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه تادرس ، بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

عطارد رسول الآلهة

يعد كوكب عطارد أصغر كوكب من الكواكب الثمانية الموجودة في المجموعة الشمسية، حيث إن قطره يبلغ حوالي 4880 كيلومتر فحسب، كما أنه يعد أقرب الكواكب إلى الشمس، إذ يكمل دورته حولها في 87.969 يوماً فقط، وحرارة سطحه مرتفعة جداً.

وكوكب عطارد من آلهة الرومان، والأسرع بينهم، حيث لوحظ قبل 5000 عام في العصور السومرية، وقد اعتقد اليونانيون أنه نجمان، فقد أطلقوا عليه اسم أبولو عند ظهوره في الصباح قبل شروق الشمس، وهيرمس في المساء بعد غروب الشمس.

وسمّى قدماء العرب كوكب عطارد بهذا الاسم لسرعة تحركه وجريانه المتتابع، حيث إنه يتحرك ويدور بسرعة حول الشمس لقربه الشديد منها (من ناحية فيزيائية كلما اقترب الكوكب من الشمس تزداد سرعة دورانه حولها).