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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. رفع حالة الطواريء والدفع بـ 150 سيارة لشفط المياه

صدى البلد

_أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

_صرف الإسكندرية: استمرار تمركز 150 سيارة للتعامل مع مياه الأمطار

_الاسكندرية ترفع درجة الاستعدادات والطواريء للتعامل مع مياه الأمطار 
 

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة، قبل دقائق من الإفطار اليوم الثلاثاء، وسط غيوم شديدة وسحب كثيفة للغاية على أغلب أنحاء المحافظة.

وتشهد محافظة الإسكندرية، على مدار اليومين الماضيين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط غيوم ورياح شديدة وسحب كثيفة على أغلب الأنحاء، وتوقعات بسقوط الأمطار، وانخفاض حاد في درجات الحرارة.

وساد الغيوم في شوارع الإسكندرية وسط رياح محملة بالأتربة أحيانا، وسطوع أشعة الشمس على فترات متباعدة، على مدار اليوم، وأمطار خفيفة على بعض مناطق متفرقة في عروس البحر.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

وأوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

يشار إلى أن أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية، هي:
 

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة:  علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.

 

ومن جانب أخر أكد المهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار تمركز ١٥٠ سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبئ عن الشنايش والمحطات وتخفيض مناسيب بيارات المحطات علي مدار الساعة.

وذكرت الشركة في بيان أن محافظة الاسكندرية شهدت اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار تراوحت حدتها من خفيفة إلي متوسطة علي مختلف  مناطق الإسكندرية، مؤكدًا أن الأمطار لم تتسبب في أي تجمعات مياه أو أي إعاقة مرورية.

وأضاف البيان أن الامطار بدأت خفيفة علي مختلف مناطق الإسكندرية، منذ ظهر اليوم وزادت غزارتها إلي متوسطة في السادسة مساء علي بعض المناطق ووصلت لغزيرة مساءً، ومن المتوقع استمرارها طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حتي غد الأربعاء

 

جدير بالذكر انه تم رفع حالة الاستعداد وانتشار السيارات منذ صباح اليوم  للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة.
 

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