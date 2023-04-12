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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشتا رجع.. ننشر خريطة الأمطار اليوم بمختلف المحافظات وعودة البرودة| الطقس

الطقس اليوم في مصر
الطقس اليوم في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم الاربعاء، تشهد البلاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

ويكون  الطقس، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون مائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة ، على جنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر، كما  تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج فيه يصل إلى ثلاثة أمتار ونصف، و البحر الأحمر يتجاوز المتران ونصف متر.

خريطة الأمطار.. الطقس اليوم

وجاءت مناطق الأمطار المتوقعة، خلال الساعات القادمة، طبقا حالة الطقس، كالتالي:

تشهد مناطق القاهرة الكبرى، خلال توقعات الطقس، فرص أمطار خفيفة ليلا، اعتبارا من الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، حيث تكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء اليوم على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

أما مناطق الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة ليلا، واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء، حيث تكون أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا حتى مساء اليوم على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا واعتبارا من الساعات الأولى من يوم الأربعاء حتى نهاية اليوم تكون متوسطة قد تغزر أحيانا.

وعلى جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمرن يشهد الطقس امطار خفيفة مساء على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر واعتبارا من الأربعاء تمتد إلى مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث 20%.

أما على مناطق شمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، يشهد الطقس أمطار خفيفة اعتبارا من الأربعاء على مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20%.

درجات الحرارة اليوم   

وتنعدم فرص الأمطار على مناطق جنوب الصعيد، خلال الطقس غدا، بينما يكون هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تشمل أيضا مناطق شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد 26 للعظمى والصغرى 15 درجة

 

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