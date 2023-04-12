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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل المطر من علامات ليلة القدر؟.. 7 دلائل انتظرها في الصباح

هل المطر من علامات
هل المطر من علامات ليلة القدر؟

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟.. تشهد البلاد اليوم تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من البلاد، وذلك فى أول ليلة من العشر الاواخر ليلة 21 رمضان الاربعاء.

 ويتسأل الكثير من المسلمين هل المطر من علامات ليلة القدر، كما يكثر البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وهل المطر من علامات ليلة القدر؟ لعل تكون ليلة القدر اليوم، فعلينا ان نكثف الدعاء لعل تصيبنا نفحة من نفحات العشر الاواخر وليلة القدر لا نشقى بعدها أبدًا.

دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان 
(( اللهم اعنا عفوا تحب العفو فاعفُ عنا)).

دعاء المطر في العشر الأواخر من رمضان.. كثفوا منه لعلها تكون ليلة القدر

علامات ليلة القدر ..7 أمور وأغلبها تظهر صباحاً

هل المطر من علامات ليلة القدر ؟ 

لا يعتبر هطول الأمطار دليلاً على ليلة القدر، حيث إن دول المسلمين كبيرة، وتنتشر على مساحة كبيرة من الكرة الأرضية، وقد تكون هناك دولة أخرى تنزل فيها المطر ودول لا تنزل فيها.

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علامات ليلة القدر
1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

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دعاء المطر فى العشر الأواخر من رمضان مستجاب ومكتوب 
(( اللهم أقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب وأغفر لي)).

(( اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بأذنك نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يدك تصرفها كيف شئت).


دعاء المطر فى العشر الاواخر من رمضان مستجاب فورا
(اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّاتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا).

دعاء ليلة القدر
قال الرسول عندما سألته السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها، فقال : قولي” اللّهم إنك عفو كريم تحبّ العفو فاعفُ عنا”.

علامات ليلة القدر 2023 الصحيحة 

طلوع الشمس دون شعاع: في صباح اليوم التالي كما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه:(وآيةُ ذلك أنْ تَطلُعَ الشَّمسُ في صَبيحَتِها مِثلَ الطَّسْتِ، لا شُعاعَ لها، حتى تَرتفِعَ).

اعتدال الجو فيها: حيث لا يوصف بالحرارة أو البرودة، وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله:” (ليلةُ القدْرِ ليلةٌ سمِحَةٌ، طَلِقَةٌ، لا حارَّةٌ ولا بارِدَةٌ، تُصبِحُ الشمسُ صبيحتَها ضَعيفةً حمْراءَ)
النقاء والصفاء: الذي يميز تلك الليلة حيث روي في أثر غريب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: “أمارَةَ ليلةِ القدْرِ أنها صافيةٌ بَلِجَةٌ كأن فيها قمرًا ساطعًا ساكنةٌ ساجيةٌ لا بردَ فيها ولا حرَّ ولا يحِلُّ لكوكبٍ يُرمى به فيها حتى تُصبِحَ، وإن أمارتَها أنَّ الشمسَ صبيحتَها تخرُجُ مستويةً ليس لها شُعاعٌ مثلَ القمرِ ليلةَ البدرِ ولا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معَها يومَئذ”.

نزول الملائكة أفواجاً: فقد قال تعالى:” تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ)، ورُوِي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (وإن الملائكةَ تلك الليلةَ أَكْثَرُ في الأرضِ من عَدَدِ الحَصَى”

عندما تشرق الشمس صباحًا في ليلة القدر لا توجد أشعة والسماء صافية.

الرياح ستكون معتدلة لا توجد عواصف في ليلة القدر.

قوة النور والإضاءة في ليلة القدر تفوق أي ليلة أخرى.

يكن السلام والسكون في قلبك.

يقترب المسلمون من العبادة والطاعة في هذه الليلة، ويشعرون بالطمأنينة في القلب.

قد يرى البعض ليلة القدر في أحلامهم.

علامات ليلة القدر غير الصحيحة

هناك بعض العلامات المتداولة بين النّاس يعتبرها البعض منهم على أنّها دليل على أنّ اللّيلة التي تظهر بها تلك العلامات هي ليلة القدر، ومن تلك العلامات غير الصّحيحة فيما يلي:

عدم نباح الكلاب في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان.

سماع صياح الدّيك بكثرة.

تكون الأنوار ساطعة في كلّ مكان حتّى في الظّلمة.

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