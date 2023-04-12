مفاجأة بشأن رأي أوروبا في دعوة ماكرون إلى الاستقلالية عن أمريكا

كشف رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن القادة الأوروبيين يؤيدون توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نحو الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية عن الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد تصريحات ماكرون الذي دعا فيها أوروبا إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة من ناحية والتوجه نحو الاستقلالية وذلك لتجنب الانجرار إلى مواجهة صينية أمريكية بشأن تايوان من ناحية أخرى.

وقال ميشيل إن موقف ماكرون لم يكن بمعزل عن مواقف الزعماء الأوروبيين، بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون فرنسي ستبث، الأربعاء، أن هناك "قفزة للأمام بشأن الاستقلالية الاستراتيجية مقارنة بسنوات مضت".

ولفت "هناك بالفعل ارتباط كبير لا يزال موجودًا لهذا التحالف مع الولايات المتحدة.. لكن ذلك لا يعني أننا نتبع بشكل أعمى ومنهجي موقف الولايات المتحدة في جميع القضايا".

وفي وقت سابق، حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أوروبا على اكتساب مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية، كوسيلة لتفادي خطر تحويل بلدان الاتحاد الأوروبي إلى دول تابعة في حالة حدوث أزمة عالمية، مثل نشوب مواجهة بين الولايات المتحدة والصين.

وقال ماكرون لصحيفة "ليز إيكو" اليومية المتخصصة في الاقتصاد، خلال زيارته الأسبوع الماضي للصين: "لا بد أن تصبح الاستقلالية الاستراتيجية معركة أوروبا".

وأضاف: "لا نريد الاعتماد على الغير في الموضوعات الحيوية"، مشيراً إلى قضايا مثل الطاقة والدفاع والتواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. ونشرت صحيفة "بوليتيكو" (Politico) تعليقات مشابهة.