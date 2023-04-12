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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

السؤال هو كيف تفقد
السؤال هو كيف تفقد الوزن في الصيف؟

فقدان الوزن مهمة صعبة وأفضل طريقة هي ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، مع إقتراب موسم الصيف، من الواضح أن ممارسة الرياضة في الصيف هي أصعب مهمة. يمكن أن تؤدي الحرارة والتعرق الناتج عن ممارسة الرياضة إلى فقدان الجسم للماء ، مما قد يؤدي إلى الجفاف.
 

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السؤال هو كيف تفقد الوزن في الصيف؟ 

السؤال هو كيف تفقد الوزن في الصيف؟ 

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بسهولة في الصيف عن طريق تجنب التمارين الرياضية الشاقة ، فعليك التركيز أكثر على نظامك الغذائي.

بحسب ما نشره موقع هيلثي، فقد قالت مدرب التغذية والصحة التكاملية المعتمد Malika Singh ، في مقابلة مع TOI ، إن هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على حرق دهون البطن في الصيف ، وحرق الدهون في جميع أنحاء جسمك وفقدان الوزن بسرعة.

فواكه موسمية

فواكه موسمية

 

من حيث الوزن ، تحتل الفاكهة المرتبة الأولى. في الصيف ، يوجد الكثير من الفواكه الموسمية ، من البطيخ إلى المانجو، تمتلئ الفاكهة بالفيتامينات والماء ، مما يزيد الشهية ويحافظ على ترطيب الجسم. الفواكه مثل البطيخ والبطيخ والأناناس والمانجو تحافظ على الجسم باردًا.
 

اللبن الرائب

ساتو واللبن الرائب واللبن الرائب

يُعد مشروب الأعشاب رائعًا في الصيف لأنه بارد ومرطب ومليء بالعناصر الغذائية، غني بالبروتينات والألياف والكالسيوم والمغنيسيوم ، هذا المشروب يكمل النقص الغذائي في الجسم. وبالمثل ، فإن اللبن الرائب غني بالبروبيوتيك والبروتينات والكالسيوم ، وهي ضرورية لنمو العضلات وتقوية العظام وتحسين الهضم.
 

سلطة

سلطة

 

يعتبر تناول السلطة طريقة رائعة لفقدان الوزن في الصيف. قم بتضمين سلطات الخضار مثل الجزر والفجل والخضروات الورقية مثل اللفت والخيار والشمندر في وجباتك بصرف النظر عن هذا ، تستهلك أيضًا البراعم لأنها غنية بالكاروتينات التي يحولها الجسم إلى فيتامين أ. تقوي السلطة الجهاز الهضمي وتحسن جهاز المناعة. يمكنك أيضًا إضافة بعض الفواكه الحمضية المحملة بفيتامين سي إلى سلطتك.
 

شاي مثلج

شاي مثلج

 

القهوة المثلجة هي أفضل مزاج صيفي بحد ذاته. هذه طريقة رائعة للتغلب على الحرارة والبقاء رطبًا. أضف النعناع والليمون والخوخ وبعض التوت إلى الشاي المثلج. اشرب الشاي المثلج يوميًا لتحسين عملية الهضم وفقدان الوزن.
 

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على إلكتروليتات تحافظ على الجسم منتعشًا وباردًا. كمية الإلكتروليت في مشروب الطاقة هذا عالية. كما أنه يبقيك رطبًا ومنتعشًا طوال اليوم. يمكن أن يساعد شرب ماء جوز الهند في تحسين عملية الهضم وتقليل الوزن.

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