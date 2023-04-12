إصابة 8 أشخاص في حادث سيارة ربع نقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

أصيب نحو ثمانية أشخاص في الجيزة بحادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

إصابة 8 أشخاص بحادث مروري في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة أفاد بوقوع حادث مروري ومصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف جنوب الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

بالإنتقال تبين إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي في الجيزة، وإصابة 8 أشخاص جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج وتسيير الحالة المرورية على الطريق المشار إليه.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة إنفجر الإطار الأمامي لها نتج عنه إختلال عجلة القيادة في يد قائدها ومن ثم إصابته وكذا 7 آخرين جراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم.