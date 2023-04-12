عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادث سيارة ربع نقل على الدائري الإقليمي بالجيزة

سيارة نقل
سيارة نقل

أصيب نحو ثمانية أشخاص في الجيزة بحادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي بدائرة مركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

قصة فتاة منشأة القناطر.. ارتمت في أحضان جيرانها وحملت وهي بكرا.. تفاصيل

بعد وفاة مدير البنك.. كلب جديد يعقر محاسب وشقيقته في الجيزة

إصابة 8 أشخاص بحادث مروري في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة أفاد بوقوع حادث مروري ومصابين أعلى الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة الصف جنوب الجيزة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث.

بالإنتقال تبين إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الدائري الإقليمي في الجيزة، وإصابة 8 أشخاص جراء الحادث، وتم نقلهم إلى المستشفي لتلقى العلاج وتسيير الحالة المرورية على الطريق المشار إليه.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، أنه أثناء سير السيارة إنفجر الإطار الأمامي لها نتج عنه إختلال عجلة القيادة في يد قائدها ومن ثم إصابته وكذا 7 آخرين جراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم.

الجيزة أخبار الحوادث مديرية امن الجيزة حادث مروري الطريق الدائري الاقليمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

إمام عاشور وقع خلاص | صدمة لجمهور الزمالك.. وهذا موعد انتقاله للأهلي

ريهام عبدالغفور تطلق سهامها: معنديش مشكلة في أدوار الإغراء.. برفض الشغل مع ابني.. ونور الشريف شافني فاشلة

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

بسبب غرامة الزمالك.. تعليق ورسالة غامضة من كهربا| شاهد

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

تذبذب قوي في سعر الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

موضوعات متعلقة

بعد وفاة مدير بنك.. واقعة جديدة لكلب يعقر محاسبا وشقيقته في الجيزة

قصة فتاة منشأة القناطر.. ارتمت في أحضان جيرانها وحملت وهي بكرا.. تفاصيل

ملابس نسائية ومقاطع عارية.. التفاصيل الكاملة لـ ضبط بلوجر الأزياء سلمي الشيمي

ترشيحاتنا

بالركض والتزلج.. شاهد فرحة المعتمرين بالأمطار في الحرم المكي

بنك الطعام وwe يدعمان 21 مائدة رحمن وتجهيز 200 ألف كرتونة مواد غذائية

السيطرة على حريق بأحد المساجد في الدقهلية

بعد موافقة النواب.. رسوم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

الهلال الأحمر يواصل مبادراته خلال شهر رمضان بمساهمات متبرعين ومتطوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة صيفية تنسف دهون البطن ولن تصاب بها بعد الآن.. تفاصيل

أول حالة وفاة بسبب إنفلونزا الطيور.. أعراض صادمة للفيروس

شاهد.. لحظة سقوط ناطحة سحاب على المارة

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

فيديو

أقبل خيانة زوجي لي.. ريهام عبد الغفور تثير الجدل بتصريحاتها |فيديوجراف

ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار خلال تعاملات اليوم؟.. فيديو

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ